Firefox 66 blokkeert standaard automatisch afspelende audio

De volgende grote release van Mozilla’s browser Firefox brengt meerdere nieuwe functies met zich mee. Vanaf Firefox 66 zal Firefox standaard de audio van websites blokkeren, als die begint met spelen zonder dat de gebruiker van te voren daar een knopje voor heeft ingedrukt.

Het ‘verbod’ op autoplay van audio is van toepassing op zowel HTML5 audio- als videoelementen geldt voor media playback. Dat betekent dat Firefox geluid van zowel advertenties als van videospelers zal blokkeren. Daarmee zijn ook meteen te ‘veelplegers’ aangepakt, want vaak zijn het advertenties die zomaar audio afspelen.

Firefox 66

Met deze nieuwe functie volgt Mozilla een eerdere beslissing van Google, dat vanaf Chrome 66 dat in april 2018 uitkwam, een soortgelijke functie toevoegde. Chrome had er door wat oudere Flash-versies moeite mee dat meteen goed door te voeren, maar sinds deze herfst werkt de functie volledig en goed.

Mozilla kondigde de functie overigens in juli 2018 al aan en wilde deze met Firefox 63 lanceren. Dat lukte uiteindelijk niet, waardoor het de functie moest uitstellen tot versie 66. Die is vanaf 19 maart beschikbaar. In een blog waarschuwt Firefox webontwikkelaars dan ook dat ze hun software zo snel mogelijk op orde moeten krijgen.

Voor gebruikers zal er overigens een nieuw icoontje in beeld verschijnen als er een webpagina bezocht wordt die automatisch afspelende elementen bevat. Dat icoontje verschijnt in beeld en geeft duidelijk aan dat er audio geblokkeerd wordt. Door op het icoontje te klikken, verschijnt er een menu dat meteen de optie geeft om audio niet te blokkeren.

Overigens kondigde Microsoft een soortgelijke functie aan voor webbrowser Edge. Die moet ook ooit een keer automatisch afspelende geluiden blokkeren, al is niet zeker of er überhaupt aan gewerkt wordt door de softwaremaker.