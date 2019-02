Extreme Networks komt met eenvoudige beveiligingsoplossing voor de edge

Extreme Networks wil een antwoord geven op de toenemende aanvallen op het Internet of Things (IoT) en dan vooral op de IoT-devices. De Amerikaanse leverancier introduceert hiervoor u de oplossing Defender for IoT voor deze devices aan de edge van het netwerk.

De Amerikaanse netwerkleverancier ziet een toename van het aantal aanvallen op zakelijke IoT-devices. Dit komt, zo slet het bedrijf, doordat deze devices in de eerste plaats vaak niet beschikken over ‘native’ geïntegreerde beveiliging. Ze zijn vaak ontworpen om op gesloten netwerken te draaien, zodat in de ogen van de bewuste fabrikanten beveiliging op device-niveau overbodig is. De fabrikanten hebben er nooit aan gedacht dat zakelijke, gesloten netwerken verbonden kunnen worden met het openbare internet en dat de apparaten daarvoor niet geschikt zijn, omdat ze op achterhaalde besturingssystemen draaien, over hard gecodeerde wachtwoorden beschikken en/of geen antivirus- en firewallmogelijkheden bieden.

Daarnaast worden, zo stelt de leverancier, IoT-devices vaak in een plat of niet-gesegmenteerd netwerk geïmplementeerd. Dit houdt in dat wanneer er een lek plaatsvindt, hackers of anderszins kwaadwillenden toegang krijgen tot gevoelige delen van het aangevallen netwerk.

Defender for IoT

De nu door Extreme Networks gepresenteerde securityoplossing Defender for IoT is geschikt voor ieder netwerk en is zeer eenvoudig in gebruik en onderhoud en biedt hierdoor IoT-beveiliging zonder complexiteit. Concreet pluggen eindgebruikers de Defender Adapter in een ethernetaansluiting en laten de bijbehorende applicatie draaien. Deze applicatie leert de typische verkeerspatronen van de netwerkapparaten herkennen en genereert op dynamische wijze een securitypolicy die vaststelt waar devices mee communiceren en op welke manier ze communiceren. Hierdoor ontstaat geautomatiseerde beveiliging voor het randnetwerk. Zodra de eerste profielen van de apparaten zijn gegenereerd, kunnen beheerders de adapter heel eenvoudig tussen het apparaat en het netwerk plaatsen en passen ze de relevante securityprofielen toe met behulp van een simpel dropdown-menu.

Segmentatie en isolatie van IoT-devices

De nu gepresenteerde oplossing voor edge-beveiliging helpt met Layer 2-7-inzgroepen eindgebruikers om IoT-apparaten eenvoudig onder te verdelen in meerdere geïsoleerde zones. Daarnaast kunnen zij Daarnaast kunnen het gebruik van deze devices voor locaties en roaming centraal beheren. Hiermee verkleinen zij het risico dat hackers toegang krijgen tot de gevoeligere delen van het netwerk.

Implementatie op elke netwerkinfrastructuur

De oplossing Defender for IoT van de Amerikaanse netwerkspecialist werkt op het IP-netwerk van iedere leverancier en biedt in-line bescherming van IoT-apparaten en segmentatie via IPSec-tunnels zonder aanpassingen aan het netwerk. Ook integreert Defender for IoT met Extreme Fabric Connect, zodat klanten gebruik kunnen maken van mogelijkheden voor netwerkautomatisering en dynamische auto-attach-functionaliteit voor het stroomlijnen van de edge-beveiliging.

Tot slot biedt de optionele ExtremeMobility AP3912 Wall Jack biedt dezelfde geïntegreerde verdediging als de Defender Adapter voor zowel vaste als draadloze apparaten, maar ondersteunt daarnaast meerdere apparaten tegelijk in dezelfde ruimte.

Defender for IoT van Extreme Networks is zeer geschikt voor gebruik in scholen, universiteiten, ziekenhuizen, de horeca, productie-, transport-, retail- en andere sectoren die afhankelijk zijn van met het internet verbonden devices voor het bevorderen van hun efficiëntie en klantervaring.