Microsoft verscherpt focus op onderwijs met overname DataSense

Microsoft neemt DataSense over, het integratieplatform-as-a-service (IPaaS) van het Amerikaanse BrightBytes, dat zich richt op aanbieders van onderwijsoplossingen voor scholen. Het ontwikkelteam wordt ondergebracht in Microsofts wereldwijde onderwijsafdeling.

De integratie van DataSense in de productsuite van Microsoft moet onderwijsinstellingen helpen bij hun migratie naar de cloud en “de kracht van data analytics ontgrendelen voor scholen”. Het geeft hen de tools in handen om de toegang tot hun gegevens binnen Azure beter te bewaren, beheren en beveiligen.

“We zijn ervan overtuigd dat dit school-gecontroleerde veilige beginpunt in Azure het gemakkelijker zal maken om analytics te gebruiken om de resultaten van studenten te verbeteren, terwijl we ook de typische behoeften aan gegevensoverdracht en -beheer van een IT-team op school of in een district dienen”, zegt Steve Liffick, directeur van Microsofts onderwijsstrategie en -platformen, in een blogpost.

Groei

Het DataSense-platform is bedoeld om het veilig verzamelen en beheren van studentengegevens uit verschillende bronnen te vergemakkelijken. Het wordt naar eigen zeggen vandaag al gebruikt om de data van miljoenen scholieren in de Verenigde Staten te verwerken. Met de overname wordt het platform ondergebracht in de wereldwijde onderwijstak van Microsoft en geïntegreerd in de onderwijsproducten van het bedrijf.

“We zijn enthousiast over de wereldwijde versnelling die deze verkoop biedt aan onze missie. Scholen over de hele wereld zullen veel baat hebben bij de mogelijkheden van data-integratie, interoperabiliteit en provisioning”, zegt Traci Burgess, CEO van BrightBytes. Het bedrijf blijft een partner van Microsoft en zal zich vooral gaan richten op de verdere ontwikkeling van zijn Clarity-platform voor data analytics.

De onderwijsmarkt wordt een steeds belangrijker segment voor Microsoft, waar het zwaar wordt beconcurreerd door Google. Pas vorige maand lanceerde het nog een aantal producten gericht op de onderwijsmarkt, alsook specifieke functies voor educatie in Microsoft Teams.

