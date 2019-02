Chrome krijgt ‘never slow’-modus die internet stuk maakt

In een poging Chrome sneller te maken, werken Google-ontwikkelaars aan een nieuwe modus die de impact van een website op de prestaties van de browser moet verkleinen. De huidige implementatie lijkt nefast voor de functionaliteit van de meeste websites.

Google heeft met Chrome sinds dag één de ambitie om een razendsnelle browser aan te bieden. Hoewel Chrome zelf jaar na jaar sneller wordt, je meer bandbreedte dan ooit beschikbaar hebt en ook pc’s aan kracht winnen, lijkt het internet niet bepaald vlotter toegankelijk dan vroeger. Dat komt omdat websites mee gegroeid zijn. Ze zijn complexer, draaien meer code, bieden zwaardere afbeeldingen aan… Dat vertraagt de browser opnieuw.

Met een experimentele ‘never-slow’-modus wil Google een mouw passen aan die snelheidsproblemen. De insteek van de modus is interessant, en het is onduidelijk hoe Google de implementatie in de praktijk ziet werken. Never-slow legt sites immers een beperkt prestatiebudget op, en limiteert enkele veelgebruikte functies. Zo mag een site niet meer dan 2 MB aan afbeeldingen laden, worden scripts die langer dan 200 ms draaien stopgezet, en worden synchrone XMLHttpRequests geblokkeerd.

Beperkt budget

Iedere site krijgt een budget volgens bovenstaande regels, en dat budget wordt gereset bij iedere interactie van de gebruiker. Als je bijvoorbeeld scrolt of klikt, dan mag de site in kwestie nog eens 2MB aan afbeeldingen binnenhalen.

In de praktijk zal een website door zijn budget heen raken voor alle code is uitgevoerd, waarna Chrome stop roept, en de site in kwestie in het beste geval lelijk en in het slechtste geval onbruikbaar zal zijn. Google beseft dat zelf ook: in de nota’s bij de experimentele code lezen we “Waarschuwing: kan content in alle stilte stuk maken”.

De code zit in de prototype-fase en zal vermoedelijk nog flink veranderen voor we ze ooit in een functionele browser tegenkomen. Het pad dat Google kiest is echter interessant. We vragen ons af hoe een dergelijke aanpak ooit kan werken, tenzij Google ontwikkelaars kan overtuigen om voor iedere website een light-alternatief te bouwen. Dat lijkt ons niet meteen realistisch.

Gerelateerd: Chrome wordt immuun voor stiekeme downloads