VMware neemt AetherPal over om focus op IoT te versterken

VMware breidt zijn productaanbod uit met de overname van AetherPal Inc., dat software ontwikkelt om bedrijven te helpen endpoints voor hun personeel te ondersteunen, evenals apparaten die verbonden zijn met het Internet-of-Things. Welk bedrag VMware neertelt voor AetherPal is niet bekend.

Vandaag kondigde Shankar Iyer, de vicepresident van de afdeling eindgebruikers bij VMware, de overname aan. Volgens hem dient deze ter versterking van het Workspace One-platform van het bedrijf. Het biedt dan ook een aantal tools die helpen de applicaties en apparaten die medewerkers van een bedrijf gebruiken als onderdeel van hun werk te beheren.

Remote Support

AetherPal maakt het mogelijk voor systeembeheerders om dit soort apparaten van een afstandje te onderhouden. Dat heet Remote Support en maakt het mogelijk voor gebruikers wiens apparaat niet goed werkt, om diagnostische gegevens en instellingsbestanden af te leveren aan de systeembeheerder, zonder dat de gebruiker daar langs hoeft te gaan. Vervolgens is het voor de systeembeheerder mogelijk om van een afstand in te loggen op de apparaten en ze te repareren.

De software van AetherPal is veelgebruikt en draait wereldwijd op meer dan 45 miljoen endpoints. Remote Support is op een hele reeks verschillende apparaten te vinden. Denk aan smartphones van medewerkers, de handheld scanners die in magazijnen in gebruik zijn en zelfs bepaalde soorten medische apparatuur.

Snelgroeiende markt

Het is een snelgroeiende markt, waar VMware dankzij deze overname weer een sterkere voet aan de grond krijgt. Volgens Iyer gaan steeds meer belangrijke apps en workflows naar “plekken buiten het kantoor”. Om die reden verwacht hij dat “remote support technologie een belangrijke prioriteit” zal zijn voor bedrijven van alle grootten.

Overigens biedt VMware de software van AetherPal al sinds 2017 aan als onderdeel van zijn Workspace One. Nu de overname is aangekondigd, laat VMware weten de twee oplossingen verder te willen integreren. Ook moet er ondersteuning komen voor meer apparaten.