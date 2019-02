Voortaan kan iedereen berichten verwijderen in Facebook Messenger

Facebook komt met een nieuwe functie waar gebruikers al enige tijd om vragen. Het is vanaf nu mogelijk om berichten die binnen Facebook Messenger verzonden zijn, te verwijderen. In het verleden was dat al mogelijk, maar enkel voor de eigen inbox. Nu is het echter ook mogelijk om voor iedereen berichten te verwijderen.

De nieuwe functie werd gisteren aangekondigd door Facebook en komt uit voor iOS en Android. Maar er zit een kleine ‘mits’ aan het geheel. Gebruikers hebben slechts tien minuten de tijd om te beslissen wat ze met hun bericht aan willen. Daarna blijft het bericht gewoon staan en is het niet meer te verwijderen.

Bericht verwijderen

Een bericht verwijderen uit Facebook Messenger is erg eenvoudig. Je hoeft een bericht simpelweg in te drukken, waarna je de optie te zien krijgt om een bericht voor iedereen te verwijderen. Het blijft ook mogelijk om een bericht enkel voor jezelf te verwijderen, al kan je je afvragen hoe nuttig die functie nog is.

Dit nieuwe beleid komt voort uit een opvallende ontwikkeling van vorig jaar. Toen meldde TechCrunch op basis van een gesprek met Facebook CEO Mark Zuckerberg dat Zuckerberg zichzelf als leidinggevende extra macht had gegeven op het platform. Voor hem was het ook mogelijk om berichten te verwijderen. Toen waren er al verschillende berichten van mensen geweest die stelden dat hun chatgesprekken met Zuckerberg er ineens anders uitzagen.

Ongelijk beleid

Facebook erkende later dat Zuckerberg inderdaad berichten kon verwijderen. Leidinggevenden hadden de mogelijkheid gekregen om hun berichten achteraf te verwijderen om “veiligheidszorgen”. Het bedrijf had dat echter nooit publiekelijk aangekondigd en ook niet laten weten aan de ontvangers van die verwijderde berichten.

Heel goed viel deze keuze vervolgens niet bij gebruikers, die vonden dat zij ook zo’n functie moesten hebben. Daarop kwam Facebook met de belofte dat het ook zoiets zou ontwikkelen voor gebruikers. En: tot die tijd mocht Mark Zuckerberg geen berichten meer verwijderen. Tien maanden na dato is de functie er dan eindelijk.

Als iemand een bericht verwijdert, is die voor iedereen kwijt. Wel blijft een bericht enige tijd op de servers van Facebook staan, voor het geval het gaat om een bericht dat de regels overtreedt.