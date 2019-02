Waarschuwing VS aan Europa: ‘Gebruik geen Chinese apparatuur in 5G-netwerken’

De Verenigde Staten heeft zijn Europese bondgenoten gevraagd om geen apparatuur van Huawei of andere Chinese fabrikanten te kopen voor nieuwe mobiele netwerken zoals die voor 5G. Dat meldt Reuters. De VS ziet de Europese Unie als het belangrijkste in een wereldwijde poging om het gebruik van de apparatuur in netwerken te voorkomen.

Een ambtenaar van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat de Amerikaanse ambtenaren de waarschuwing na gesprekken met de Europese Commissie en de Belgische overheid naar andere Europese hoofdsteden gaat brengen. Die waarschuwing stelt dat Huawei een groot beveiligingsrisico is. “We zeggen dat je erg voorzichtig moet zijn en sporen mensen aan om niet te snel contracten te sluiten met niet vertrouwde leveranciers van landen als China”, aldus de ambtenaar.

De VS maakt zich al enige tijd zorgen om Chinese fabrikanten als Huawei. De angst bestaat dat China de apparatuur van de bedrijven kan misbruiken voor spionage. Huawei heeft dit altijd ontkend. Huawei-apparatuur wordt in Europa veel gebruikt. De waarschuwing van de VS richt zich echter op het gebruik van de apparatuur in een netwerk voor 5G, waarmee alles van voertuigen tot fabrieken met elkaar verbonden moet worden op veel hogere snelheden.

In de VS mag de apparatuur van de Chinese fabrikant vrijwel niet meer gebruikt worden door de overheid. Het land ziet Europese voorbereidingen voor 5G-netwerken echter als een beveiligingsrisico dat ook problemen voor de VS kan opleveren. “Werken met een niet vertrouwde leverancier als Huawei of ZTE zal allerlei gevolgen hebben voor je nationale veiligheid. Gezien we militaire bondgenoten zijn met vrijwel alle leden van de Europese Unie, heeft het ook invloed op onze nationale veiligheid”, stelt de ambtenaar.

Maatregelen EU

In januari werd al duidelijk dat de EU overweegt om Chinese bedrijven uit te sluiten bij de uitrol van het 5G-netwerk. Dat komt neer op een verbod op Huawei-onderdelen in 5G-netwerken. De Europese Commissie zou nu overwegen voorstellen te doen die dit verbod mogelijk maken.

Vodafone maakte vorige maand bekend tijdelijk te stoppen met het inkopen van hardware bij Huawei. Dit is als gevolg van de zorgen rondom het bedrijf.