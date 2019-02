Google add-on Password Check controleert of je account gehackt is

Google wil het internet wat veiliger maken. Aangezien de veiligheid van een systeem staat of valt bij de gebruiker, richt Google zich op die gebruiker met zijn nieuwe functies. Middels een nieuwe extensie voor Google Chrome controleert de internetreus of een account gehackt is, of dat de inloggegevens daarvan gelekt zijn.

De nieuwe functie heet Password Checkup en is vanaf vandaag te downloaden. De add-on ziet het als een gebruiker inlogt op een website en controleert vervolgens of de gegevens die de gebruiker invoert te vinden valt in een database met accounts waarvan zeker is dat die door hackers gekraakt zijn.

Miljarden gehackte accounts

Google heeft een database met meer dan vier miljard accountgegevens die het elke keer weer van een update voorziet als er weer een nieuwe databank met inloggegevens op het internet verschijnt. Dit soort datalekken vinden de afgelopen jaren met enige regelmaat plaats. Dat komt onder meer door de grootschalige hackaanvallen waarbij soms miljoenen inloggegevens tegelijk lekken.

Als Password Checkup een account ontdekt waarvan de inloggegevens daadwerkelijk op het internet verschenen zijn, stelt het de gebruiker daarvan op de hoogte. Die krijgt vervolgens de vraag om zijn of haar wachtwoord te wijzigen. Om dit overigens allemaal mogelijk te maken, moet Google wel de inloggegevens verzamelen en dat doet het zo zorgvuldig mogelijk.

Sterke beveiliging

Password Checkup maakt gebruik van gespecialiseerde beveiligingsmechanismen die Google in samenwerking met de Stanford University gemaakt heeft. De extensie maakt inloggegevens eerst anoniem en versleutelt ze, alvorens ze naar de servers van Google gaan. Op die servers vergelijkt Google vervolgens de boel, op zoek naar gehackte accounts. Ook dit vindt plaats op een manier waardoor de inhoud van de database volgens Google niet kwetsbaar is voor misbruik.

De technologie waar Password Checkup gebruik van maakt, moet wat Google betreft breed inzetbaar zijn. Om die reden zou het bedrijf binnenkort een paper publiceren waarin het uitlegt hoe de boel precies werkt. Vervolgens kunnen andere ondernemingen de techniek ook toepassen.