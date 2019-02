Accenture voegt 10.000 op Microsoft gerichte consultants toe aan bedrijf

Accenture heeft een nieuwe “Accenture Microsoft Business Group” (AMBG) gelanceerd. Daarnaast heeft het bedrijf 10.000 extra op Microsoft gerichte consultants toegevoegd aan zijn organisatie, meldt ZDNet. De consultants richten zich met name op diensten die te maken hebben met Azure-migraties, Microsoft Dynamics CRM/ERP en Microsoft 365.

Het bedrijf heeft al 35.000 consultants die zich alleen met Microsoft bezig houden, dankzij de Avanade Microsoft-Accenture joint venture. Daarmee komt het totaal aantal professionals dat zich op Microsoft richt uit op 45.000. Het nieuwe team wordt geleid door Emma McGuigan, senior managing director.

Samenwerking

De aankondiging van de nieuwe Microsoft Business Group is de volgende fase in de samenwerking met Microsoft, Accenture en Avanade, die vorig jaar werd aangekondigd. In de samenwerking moeten zogenaamde verticale AI-diensten gemaakt worden. Zo wordt er gewerkt aan op maat gemaakte AI-oplossingen die gericht zijn op drie markten: consumentengoederen, telecommunicatie en retail.

Daarnaast brengen de twee bedrijven de Intelligent Revenue Growth (IRG) naar het AI-platform van Microsoft voor de goederenmarkt. IRG gebruikt machine learning om kansen te vinden voor de sales-afdeling van bedrijven, waarna ze snel beslissingen kunnen maken.

De samenwerking is een uitbreiding op de agents die Microsoft al in ontwikkeling had voor klanten als HP en Macy’s. Het werk valt onder Dynamics 365 AI Solutions en gebruikt onder meer Microsoft Knowledge Graph, Bing Data en de Microsoft Machine-reading technologie.

Accenture

Accenture is sinds een paar jaar geleden de grootste Windows 10-winkel ter wereld en zelfs groter dan Microsoft zelf. Toch richt het bedrijf zich niet alleen op de verkoop van Microsoft-oplossingen. Zo maakte het in juli vorig jaar een Google Cloud Platform Business Group en heeft het een AWS Business Group.

De AWS Business Group werd vorig jaar uitgebreid met onder meer cloudmigratie- en blockchaindiensten. Met Google wordt gewerkt aan oplossingen waarmee enterprises data inzichten krijgen.