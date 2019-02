‘Palo Alto Networks wil digital security startup Demisto overnemen’

Palo Alto Networks is naar het schijnt in onderhandelingen om Demisto Inc. over te nemen. Dat is een digital security startup die opgericht is door vier voormalig managers van McAfee. Er zijn geen formele gesprekken aangekondigd, dus het kan zijn dat er uiteindelijk niets aan de hand is.

De site Calcalist meldt op basis van anonieme bronnen dat er gesprekken plaatsvinden tussen Demisto en Palo Alto Networks. De site sprak met medeoprichter Dan Sarel van Demisto over de mogelijke overname. Hij weigerde echter te antwoorden op die vragen, al stelde hij wel dat Demisto “op dit moment significante groei in zowel verkopen als aantallen personeelsleden” doormaakt.

Forse groei

Demisto haalde bij investeringsrondes, zo meldt PitchBook Data althans, tot nu toe zo’n 69 miljoen dollar op. Het bedrijf heeft een geschatte waarde van 218 miljoen dollar en kreeg al investeringen van onder meer Greylock Partners, Accel en ClearSky. Vreemd zijn die investeringen niet: Demisto maakt flinke groei door.

Rishi Bhargava, een van de andere medeoprichters, vertelde vorig jaar nog tegenover de Silicon Valley Business Journal, dat Demisto in korte tijd het aantal medewerkers verdubbeld had. Nu werken er zo’n 120 mensen voor de onderneming, maar de verwachting is dat dit aantal dit jaar nog verdubbeld. Er zit dus nog flink wat groei in en dat maakt het in elk geval niet verwonderlijk als Palo Alto Networks inderdaad interesse in een overname heeft.

Het platform van Demisto automatiseert de reactie op veelvoorkomende veiligheidsproblemen. Daarnaast zorgt Demisto ervoor dat veiligheidspersoneel enkel reageert indien dit echt nodig blijkt te zijn. Daarvoor is er een chatinterface opgezet, waarmee beveiligers direct met getroffen personeel kunnen communiceren. Vorig jaar nog werd een directe concurrent van Demisto, Phantom Cyber Corp., overgenomen door Splunk. Dat betaalde toen 350 miljoen dollar.