Red Hat lanceert Kubernetes-native-ontwikkelomegeving

Met CodeReady Workspaces lanceert Red Hat een geïntegreerde ontwikkelomgeving voor Kubernetes en containers. De IDE is beschikbaar voor alle OpenShift-klanten.

Volgens Red Hat ontbreekt de lijm tussen container-ontwikkeling en Kubernetes. Wie vandaag applicaties bouwt voor containers, kan die pas in een late ontwikkelingsfase van de ontwikkelingsomgeving naar de door Kubernetes gemanagede containeromgeving verplaatsen om ze te testen. Gezien de alomtegenwoordigheid van containers en Kubernetes als managementlaag is dat weinig efficiënt.

Daarom bouwde Red Hat CodeReady Workspaces. Dat is een geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) waarin container-development en Kubernetes onder één dak komen te zitten. CodeReady is gebaseerd op het Eclypse Che-opensourceproject.

Binnen CodeReady Workspaces kunnen ontwikkelaars hun containers van het begin af aan in een Kubernetes-omgeving bouwen. De IDE neemt een groot deel van de Kubernetes-magie voor eigen rekening, dus je hoeft geen expert te zijn in de containerorchestratiesoftware om met de nieuwe ontwikkelomgeving aan de slag te gaan.

Factories

CodeReady brengt nog enkele andere nieuwe functies met zich mee, gericht op samenwerking. De opvallendste heet Factories. Dat is een uitgebreide manier om templates voor een Kubernetes-omgeving te delen waar ontwikkelaars meteen mee aan de slag kunnen. De nieuwe IDE is compatibel met bestaande version control-software, zodat je de omgeving in principe eenvoudig in een bestaande workflow kan integreren.

De uitrol van de nieuwe tool past is de populariteit van het devops-verhaal, waarbij ontwikkeling en operationele IT organisch in elkaar vloeien. CodeReady breekt in ieder geval opnieuw een vervelende brug af. CodeReady Workspaces is beschikbaar voor iedereen met een OpenShift-abonnement die lid is van het Red Hat ontwikkelaarsprogramma.

