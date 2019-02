Dimension Data focust op messaging met samenwerking Sparkcentral

Dimension Data wordt distributeur van Sparkcentral voor de EMEA-regio. Het cloudplatform voor messaging communicatie wordt door beide partijen gezien als de toekomst van klantencommunicatie. Dimension Data is voorlopig de enige technologie integrator die de innovatieve software van Sparkcentral in EMEA verspreidt.

“Telefonie zal nooit volledig verdwijnen, maar we zien dat andere communicatiekanalen een steeds groter deel van de koek claimen. Veel mensen nemen liever contact op via WhatsApp dan minutenlang aan de lijn te moeten hangen. Via WhatsApp en andere messaging kanalen zijn er heel wat dingen mogelijk, die dat telefonisch niet zijn. Ik denk dan niet enkel aan berichtjes maar ook aan foto’s en video’s. Er zijn waanzinnig veel mogelijkheden”, aldus Philippe Urbain, Solutions Director bij Dimension Data.

Combinatie met bots en AI

Hij ziet de laagdrempeligheid en de eenvoudige implementatie van de cloud-oplossing van Sparkcentral als een groot voordeel voor medewerkers en klanten. “Bij onze huidige softwaregebruikers stellen we vast dat de messaging kanalen steevast de hoogste klantentevredenheid opleveren. Tegelijkertijd zijn ze ook efficiënter, want messaging communicatie is gemakkelijker te combineren met bots en artificiële intelligentie (AI), waardoor er ook kostenefficiënter gewerkt kan worden”, constateert Christoph Neut, Vice President EMEA.

Sparkcentral groeide vanuit de nood om te communiceren via sociale media, maar zet de laatste jaren steeds meer in op direct messaging. Wereldwijd zouden zo’n anderhalf miljard mensen dagelijks tientallen miljarden WhatsAppberichten, waarvan slechts een klein deel zou dienen om te communiceren met bedrijven. Iets waar Sparkcentral verandering in wil brengen.

Messaging Customer Careplatform

Het bedrijf brengt om die reden bedrijven in contact met klanten via messaging. Dit doen ze zowel via publieke kanalen (sociale media) als private kanalen (WhatsApp, Facebook Messenger en onder meer SMS). Klanten worden voorzien van een zogeheten Messaging Customer Careplatform en relevante inzichten. Sparkcentral laat weten in deze samen te werken met bedrijven als Engie, Brussels Airport en Argenta Bank.

Volgens Neut is de customer experience dan ook van het grootste belang: “Klanten willen anno 2019 graag contact hebben met bedrijven via de communicatiekanalen die ze zelf het liefste gebruiken. Wij beantwoorden aan die nood en bieden software aan om contact op te nemen via live messaging, sociale media en WhatsApp.”

