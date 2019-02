Dell EMC verbetert multicloud aanbod voor middelgrote ondernemingen

Dell EMC kondigt nieuwe en verbeterde mogelijkheden aan voor zijn opslagportfolio. De nieuwe oplossingen zijn ontwikkeld met de nodige flexibiliteit en toegevoegde waarde in gedachten, en bieden multicloud mogelijkheden. Dat biedt vooral middelgrote ondernemingen en grote bedrijven meer keuze.

Er zijn heel wat verschillende cloudtoepassingen, zowel public als private. Elk daarvan kan weer op een heel eigen manier gebruikt worden en biedt eigen voordelen. Meer dan de helft van de bedrijven maakt dan ook gebruik van meerdere clouddiensten. Zo kunnen ze optimaal in hun eigen cloudbehoeftes voorzien. Maar het grootste nadeel hiervan ligt in compliance en dataveiligheid. Dell EMC verbetert dan ook zijn backup-mogelijkheden, om dit aan te pakken.

Gericht op de multicloud

De nieuwe software die Dell EMC aankondigt dragen de namen Data Domain OS 6.2 en IDPA 2.3. Beiden bieden ondersteuning voor verschillende clouddiensten, waaronder AWS, Microsoft Azure, Dell EMC Elastic Cloud Storage, Google Cloud Platform, IBM Cloud Open Storage en heel wat meer. De eveneens nieuwe Free-space Estimator Tool for Cloud Tier helpt bij efficiënter capaciteitsbeheer en reduceert daarmee kosten voor on-premises- en cloud storage.

Ook breidt Dell EMC de ondersteuning van ondersteunde public cloud providers voor Data Domain Virtual Edition uit met onder meer AWS GovCloud, Azure Government Cloud en Google Cloud Platform. Deze partijen komen bovenop de platformen die al ondersteund werden zoals AWS S3 en Azure Hot Blob.

Het uitgebreide cloud-ecosysteem, gecombineerd met de eerder aangekondigde toegenomen capaciteit voor DD VE – tot wel 96TB per instance – zorgt ervoor dat klanten het zelfde beschermingsniveau krijgen in hun groeiende cloud-omgevingen als in hun on-premises Dell EMC appliances. Verder is Native Cloud Distaster Recovery nu beschikbaar voor de hele IDPA-familie.

Betere prestaties en meer opties

Door nieuwe updates aan de IDPA-familie, zijn de prestaties daarvan volgens Dell EMC ook flink verbeterd. Instant Access en Restore zijn bijvoorbeeld voorzien van een verbeterd data cache, waardoor er vier keer meer inputs/outputs per seconde (IOPS) gerealiseerd worden. Dat leidt tot maximaal 40.000 IOPS en een vertraging van slechts 20 milliseconden.

Tot slot biedt Dell meer opties voor middelgrote organisaties. Er worden namelijk ook hardwareverbeteringen doorgevoerd aan Data Domain DD3300. Dat is een 2U appliance die specifiek is ontwikkeld voor middelgrote organisaties en grote bedrijven met remote-kantoren. DD3300 biedt nu een additioneel 8TB capaciteitsmodel dat kan schalen en groeien tot 32TB. De DD3300 is nu ook beschikbaar met snellere netwerkcapaciteiten en ondersteuning voor 10GbE en uitgebreide backup-opties voor virtual tape libraries (VTL) over Fiber Channel. Deze opties bieden middelgrote organisaties een cloud enabled databeschermingsoplossing die kan groeien wanneer daar behoefte aan is.