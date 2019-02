WhatsApp verwijdert 2 miljoen nepnieuwsaccounts per maand

Nepnieuws is en blijft een groot probleem. Het aanpakken daarvan is ook lang niet altijd even eenvoudig en vraagt vaak om forse investeringen. Zo ook van verschillende techbedrijven als Facebook. Dat blijkt maar liefst twee miljoen WhatsApp-accounts per maand te verwijderen, in zijn strijd met nepnieuws.

Dat meldt WhatsApp desgevraagd aan de Britse krant The Guardian. De Facebook-dienst probeert door al die nepaccounts te verwijderen de verspreiding van nepnieuws en valse informatie tegen te werken. WhatsApp moet wel, want in veel landen blijft het een groot probleem dat er snel en eenvoudig nepnieuws verspreid wordt.

Ingewikkelde markt

Een voorbeeld van The Guardian is het feit dat WhatsApp in India regelmatig gebruikt wordt om nepnieuws te verspreiden. India is een extreem ingewikkelde markt voor het bedrijf, waar het meer dan tweehonderd miljoen gebruikers heeft. Maar de app wordt gebruikt voor doeleindes waar deze echt niet voor bedoeld was.

Zo zijn er mogelijk wel dertig gevallen van mensen die gelyncht zijn door een mensenmassa, nadat er via de app geruchten verspreid werden over mogelijk misbruik door de slachtoffers. De Indiase regering had daar al forse kritiek op en Facebook besloot bepaalde functies van WhatsApp in te perken. Zo is het in India minder makkelijk om berichten door te sturen.

Nepnieuws tegengaan

Gisteren meldde Facebook nog aan The Guardian dat het gebruikers stimuleert om accounts te melden die massaal berichten doorsturen. Ook is er een machine learning algoritme ontwikkeld om die accounts op te sporen. “We zijn er niet om mensen een megafoon te geven. We zijn er voor het versturen van privéberichten”, laat ontwikkelaar Matt Jones die binnen WhatsApp verantwoordelijk is voor de strijd tegen spam weten aan de krant.

Rond de 95 procent van de twee miljoen accounts die verwijderd zijn, vertoonde “abnormaal WhatsApp-gedrag”, stelt het bedrijf. Zo blijken die accounts zelden een “aan het typen…” status te hebben, terwijl ze wel regelmatig berichten versturen. Verdachte accounts versturen ook veel berichten, vlak nadat ze geregistreerd zijn.