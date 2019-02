GroenLinks: ‘Nederland moet Huawei-apparatuur voor 5G vermijden’

GroenLinks stelt dat het een slecht idee is voor Nederland om apparatuur van Huawei te gebruiken in 5G-netwerken. Dat schrijven partijleider Jesse Klaver en voormalig lijsttrekker Bram van Ojik in een open brief na een werkbezoek aan China.

“Het kabinet doet er verstandig aan voor ons nieuwe 5G-netwerk niet te kiezen voor Huawei”, aldus de twee politici in de brief. “In zee gaan met deze techgigant is een onaanvaardbaar risico zolang de greep van de communistische partij op het Chinese bedrijfsleven zo groot is.”

Daarmee wordt gedoeld op de zorgen van diverse westerse overheden dat de apparatuur van Chinese bedrijven misbruikt wordt voor spionage door de Chinese overheid. Diverse landen hebben Huawei inmiddels uitgesloten in de aanbouw van de netwerken, en in België is een onderzoek gestart naar de eventuele banden tussen het bedrijf en de Chinese overheid. Ook zou de EU overwegen om Chinese bedrijven uit te sluiten bij de uitrol van 5G.

De twee politici van GroenLinks schreven hun brief met conclusies naar aanleiding van een werkbezoek in China. De partij pleit er nu voor om Europese alternatieven te bekijken. “We doen er beter aan de risico’s op bedrijfsspionage en hacking te verkleinen en voor Europese oplossingen te kiezen.” Die alternatieven kunnen bijvoorbeeld Nokia of Ericsson zijn.

Ontkenning Huawei

Huawei zelf zegt dat zijn apparatuur net zo veilig is als dat van zijn westerse concurrenten. Ook ontkent het al enige tijd banden te hebben met de Chinese overheid en dat hun apparatuur misbruikt wordt voor spionage.

“Foute en vernauwde kennis van de Chinese wet mag niet als een basis worden genomen om de business van Huawei in twijfel te trekken”, stelde een woordvoerder van het bedrijf in november vorig jaar. “We hebben nog nooit de vraag gekregen om intelligence work te doen voor eender welke overheid.”