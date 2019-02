Splunk en NewYork-Presbyterian strijden samen tegen misbruik medicatie

Splunk is een samenwerking gestart met NewYork-Presbyterian, een gezondheidsorganisatie in New York. De twee organisaties gaan samen een analytics-tool ontwikkelen dat moet voorkomen dat medicatie in de verkeerde handen komt, meldt MedCity News.

NewYork-Presbyterian gebruikt op dit moment Splunk Enterprise en Splunk Enterprise Secuity, wat twee beveiligingsoplossingen zijn. De organisatie realiseerde zich dat diezelfde ideeën gebruikt kunnen worden om een tool te maken om medicatie te monitoren.

Het speciale platform van Splunk – het controlled substance monitoring platform – moet NewYork-Presbyterian in staat stellen om data van elektronische gezondheidsgegevens, uitgiftesystemen van apotheken en het Electronic Prescription of Controlled Substances-platform te volgen.

Daardoor kan het systeem zien of medicatie mogelijk uitgegeven worden voor illegale doeleinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een arts die medicatie voorschrijft aan een patiënt die helemaal niet in het ziekenhuis ligt. Daarnaast kan de oplossing helpen bij het beschermen tegen het uitschrijven van dure medicatie voor verkeerde doeleinden.

Leidende rol

“In een tijd dat sterfgevallen als gevolg van een overdosis in het gehele land en in New York City op een crisisniveau zitten – vooral wegens de opioïde epidemie – hebben gezondheidsmedewerkers de verantwoordelijkheid om zich te beschermen tegen mogelijk misbruik van drugs”, aldus Jennings Aske, senior vice president en chief information security officer bij NewYork-Presbyterian.

“NewYork-Presbyterian neemt een leidende rol in het beschermen van het publiek door erg effectieve controles in te stellen om het illegaal gebruik van gecontroleerde substanties te voorkomen. Uiteindelijk hopen we dat andere ziekenhuizen ook hun voordeel doen met het nieuwe platform.” De bedoeling is dat het platform in het tweede kwartaal geïmplementeerd wordt in de organisatie.

Daarnaast werken de twee organisaties ook aan een verbeterde data analytics-oplossing dat ongeoorloofde toegang tot data van patiënten onderzoekt. Het gezondheidssysteem heeft al een beleid om de privacy van patiënten te beschermen, maar de tool van Splunk moet extra maatregelen toevoegen. Het gaat onder meer om de mogelijkheid om real-time alarmen uit te sturen als iemand ongeoorloofd informatie van een patiënt bekijkt.