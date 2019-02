Nieuwe Fortinet-firewalls gebruiken intent based segmentatie voor geavanceerde bescherming

Fortinet heeft een viertal nieuwe firewall-series op de markt gebracht die intent based segmentatie gebruiken om data van zakelijke gebruikers, zowel on-premise als in cloudomgevingen nog beter te kunnen beschermen. De gepresenteerde firewalls moeten organisaties daarnaast integraal overzicht en geavanceerde bescherming bieden tegen cyberbedreigingen zonder de netwerkprestaties te belasten.

De nu gepresenteerde FortiGate 3600E-, 3400E-, 600E- en 400E-series van het securitybedrijf stellen gebruikers in staat om intent based segmentatie in de beveiligingsarchitectuur van hun netwerken in te bouwen. Hiermee kunnen zij effectiever verschillende security policies voor hun netwerkinfrastructuren inrichten om zo hun diverse workloads beter te kunnen beschermen tegen cyberaanvallen.

Intent based segmentatie

Met intent based segmentatie kunnen bedrijven en organisaties zorgen voor een flexibele beveiliging en snelle incidentrespons. Concreet betekent dit dat intent based of intelligente segmentatie het mogelijk maakt dat de security policies kunnen worden ingericht in aansluiting op de zakelijke doelstellingen.

Zo zorgt deze technologie onder meer voor het kunnen implementeren van fijnmazig toegangsbeheer op basis van wisselende vertrouwensniveaus en krachtig presterende, geavanceerde beveiligingsfunctionaliteit.

Beveiligingsarchitecturen van derden

De nu gelanceerde firewalls van Fortinet uit de FortiGate-reeks maken deel uit van de Security Fabric. Ze gebruiken onder meer Fabric Connectors voor een snelle uitwisseling van bedreigingsinformatie voor geautomatiseerde incidentrespons. Dankzij de open API’s van de Fabric Connectors kunnen gebruikers de krachtige beveiligingsfunctionaliteit van Fortinet integreren met de beveiligingsarchitecturen van andere (netwerk)leveranciers als VMware NSX en Cisco ACI.

Technische details

De nieuwe modellen zijn voorzien van speciaal ontwikkelde security processor units (SPU’s). Ook beschikken ze onder meer over doorvoersnelheden van 30 tot 23 Gbps, 10G-, 40G- en 100G-interfaces en inspectie van SSL-verkeer. De FortiGate 3600E-, 3400E-, 600E- en 400E-series zijn per direct leverbaar.