Windows 7-prijzen gelekt voor security-updates na 2020

De officiële ondersteuning voor Windows 7 stopt na 14 januari 2020. Wie Windows 7 wil blijven gebruiken mét security-updates, moet hiervoor een contract met afsluiten. Voorlopig biedt Microsoft enkel een plan tot drie jaar na de officiële ondersteuning.

De prijzen van de officiële security-ondersteuning van Microsoft na 14 januari 2020 zijn gelekt. Het lanceert een nieuw programma genaamd Extended Security Updates (ESU). In tegenstelling tot vorige verlengde security-updates zijn Windows 7 ESU-updates enkel beschikbaar als volume license-klant.

Er is geen minimale aankooplimiet voor ESU-abonnementen. Bedrijven kunnen zelf kiezen hoeveel Windows 7-machines ze van security-updates willen voorzien. Het is niet duidelijk of er kortingen mogelijk zijn bij grotere volumes.

Jaarlijkse verdubbeling

Voor organisaties die Windows 7 Enterprise draaien, zal het eerste jaar aan updates een extra 25 dollar per toestel kosten. Dit verdubbelt in het tweede jaar naar 50 dollar en zelfs naar 100 dollar in het derde jaar. Bedrijven kunnen niet een jaartje overslaan. Wie pas vanaf het tweede of derde jaar intekent, moet de voorgaande jaren ook betalen.

Voor Windows 7 Pro zijn de prijzen pittiger. Het eerste jaar kost 50 dollar per toestel, met een verdubbeling elk jaar tot 200 dollar per toestel in het derde jaar. ZDNet heeft een officieel antwoord van Microsoft ontvangen waarin ze verwijzen naar een blog afgelopen jaar met meer details rond de ESU-plannen (zonder prijzen).

De woordvoerder van Microsoft laat ook weten dat klanten met Microsoft kunnen samenwerken wat betreft prijsafspraken. Vermoedelijk gaat het hier om adviesprijzen en kunnen bedrijven met een groot aantal licenties scherpere tarieven bespreken.

Windows Virtual Desktop

Met de agressieve prijzen die Microsoft oplegt, hoopt de softwaregigant dat bedrijven overschakelen naar Windows Virtual Desktop. Deze cloud-gehoste virtuele machines ontvangen kosteloos Windows 7 ESU updates naast de kosten van de basislicentie. Daar bovenop komt natuurlijk ook nog de kost van de virtuele machine waarop het systeem loopt.

14 januari 2020 is een belangrijke deadline voor heel wat bedrijven. Tal van machines hebben nog geen upgrade gekregen naar Windows 10. Eind vorig jaar draaiden 36,9 procent van alle laptops en desktops wereldwijd nog op Windows 7. Wie zijn bedrijf wil klaarstomen voor een upgrade naar Windows 7, moet daar vandaag al mee starten. Neem zeker onze uitgebreide gids door voor cruciale upgradetips.

