Microsoft: Internet Explorer is geen browser, gebruik het niet als standaard

Internet Explorer is geen browser, maar een ‘compatibiliteitsoplossing’ voor enterprise-gebruikers om met legacy websites en apps om te gaan, die nog niet zijn gemoderniseerd.

Dat is de conclusie van een blogpost van Chris Jackson, Microsofts hoofd voor cybersecurity wereldwijd, getiteld “The perils of using Internet Explorer as your default browser”. Ofwel: de gevaren van het gebruik van Internet Explorer als je standaardbrowser.

Voor organisaties die nog beroep doen op Internet Explorer voor legacy apps, is de makkelijkste oplossing om de browser als standaard voor alle webverkeer te gebruiken. Daarmee zadelen ze zichzelf evenwel op met een ‘technische schuld’, argumenteert Jackson.

Enterprise Mode

“Internet Explorer is een compatibiliteitsoplossing. We ondersteunen hier geen nieuwe webstandaarden voor en hoewel veel sites goed werken, testen ontwikkelaars over het algemeen niet voor Internet Explorer. Ze testen op moderne browsers”, klinkt het in de blogpost.

Volgens Jackson kunnen bedrijven Internet Explorer beter alleen gebruiken voor interne websites en apps die de browser nog nodig hebben. Hij verwijst daarbij naar de recente Enterprise Mode die legacy sites automatisch in Internet Explorer 11 opent, maar de rest van het webverkeer langs de nieuwere Edge-browser laat verlopen.

‘Legacy by exception’

Die nieuwe ‘legacy by exception’-aanpak van Microsoft is volgens Jackson een belangrijke stap geweest. Voorheen volgde Internet Explorer het principe van ‘legacy by default’, waarbij een technische schuld werd opgebouwd en achterwaartse compatibiliteit zoveel mogelijk werd gegarandeerd ten koste van modernere standaarden.

“Als we onze vorige aanpak zouden voortzetten, zou je eindigen in een scenario waarin je, door te optimaliseren voor de dingen die je hebt, uiteindelijk geen nieuwe apps kunt gebruiken wanneer ze uitkomen. Naarmate nieuwe apps met grotere frequentie uitkomen, willen we je helpen voorkomen dat je een steeds groter deel van het web moet missen.”

Edge

Jackson gaat zelf niet zo ver om te zeggen dat gebruikers naar Edge, dat binnenkort naar de Chromium-engine overschakelt, moeten overstappen. “Ik ben hier niet om een browser aan iemand op te dringen. Windows geeft je een keuze voor je browser en je moet diegene kiezen die het beste aan je behoeften voldoet”, reageert hij op een commentaar onder de blogpost.

Gerelateerd: Microsoft stopt ondersteuning Internet Explorer 10 in 2020