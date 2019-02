Microsoft heeft twee nieuwe diensten toegevoegd aan Azure voor data management-mogelijkheden. Het gaat om Azure Data Explorer (ADX) en Azure Data Lake Storage Gen 2 (ADLS Gen 2). Gebruikers moeten hiermee meer flexibiliteit krijgen als het gaat om het managen van ongestructureerde data of data uit interacties met mobiele en web-apps.

ADX is geïntroduceerd als een volledige managed database-dienst voor het uitvoeren van real-time analyses van grote hoeveelheden streamingdata, weet Silicon Angle. De dienst laat gebruikers inzichten uit streamingdata ontdekken en onderzoeken, die normaal gesproken eerst verwerkt had moeten worden. Het verwerken van die data kost een significante investering als dat op on-premise systemen gedaan wordt.

ADX is volgens Microsoft in staat om 1 miljard records aan streamingdata per seconde te analyseren, zonder de staat van die data of zijn metadata te wijzigen. De dienst kan ook andere diensten van Azure complementeren, zoals App Insights, Log Analytics en Time Series Insights. Dit is omdat ADX in staat is om trends en afwijkingen binnen de data te detecteren en problemen te diagnostiseren.

ADSL Gen 2

ADSL Gen 2 is een data management-dienst die een repository bevat voor het opslaan van gestructureerde en ongestructureerde data die compatible is met Hadoop Distributed file systems. De dienst komt ook met een Azure Blob File System driver waarmee het mogelijk wordt om eenvoudig toegang te krijgen tot de data.

ADLS Gen 2 is ontworpen om de “data explosie” aan te pakken door bedrijven een “plek te geven om al deze data te managen”, aldus Arun Ulag, general manager of engineering bij Microsoft Power BI. Het is ontworpen om gebruikt te worden met analytics-diensten als Power BI en Azure SQL Data Warehouse, en laat gebruikers “herbruikbare ETL packages” te bouwen “met de eenvoud van wijzen en klikken”.

Die packages worden opslagen in ADLS Gen 2 en laten datawetenschappers samenwerken aan de data, zonder het te moeten verhuizen.