‘In Duitsland geen maatregelen om Huawei uit te sluiten van uitrol 5G-netwerken’

Duitsland zal geen maatregelen nemen om het Chinese Huawei expliciet uit te sluiten van zijn toekomstige netwerken. De Verenigde Staten proberen actief om zijn bondgenoten over te halen Huawei niet toe te staan om 5G-netwerken op te bouwen. Sterker nog: het is een topprioriteit voor het land.

Maar de pogingen van de Verenigde Staten lijken vooralsnog niet te lukken. Dat stelt althans de Duitse Handelsblatt. Meerdere Duitse ministers zouden samen besloten hebben om de Chinese fabrikant van telecomonderdelen niet uit te sluiten. Dat wil niet zeggen dat dit niet op een indirecte manier zal gebeuren.

Impliciet uitsluiten

De bedoeling is dat in Duitsland richtlijnen komen voor de veiligheid van netwerken. In die richtlijnen zou men specifieke eisen kunnen stellen, waardoor de Chinese fabrikant alsnog niet in aanmerking komt om de 5G-netwerken in Duitsland op te bouwen. Ook zouden de Duitsers erop staan dat Huawei in elk geval niet meewerkt aan het opzetten van de kern van de netwerken, dat telefoon- en internetverkeer verwerkt.

De reden daarvoor ligt in het feit dat veiligheidsdiensten de Chinese overheid ervan verdenken via de 5G-netwerken te willen spioneren op de Westerse landen. Dat kan via een wettelijke verplichting voor bedrijven als Huawei, die moeten meewerken aan informatieverzoeken van de Chinese overheid. De vrees van onder meer de Verenigde Staten, is dat daarmee geheime informatie uitlekt via de 5G-netwerken en dat daar achterdeurtjes in zitten.

De Chinese overheid ontkent die beschuldigingen natuurlijk. Maar dat zal niet genoeg zijn om Westerse overheden ervan te overtuigen dat er inderdaad geen spionage plaatsvindt via de netwerken. Wel lijken economische argumenten een rol te spelen. 5G-netwerken zijn het goedkoopst en snelst met de Huawei-technologie op te zetten. Een verbod op Huawei-producten zou zorgen dat het uitrollen van de 5G-netwerken vertragen en slecht zijn voor de concurrentieslag van landen.