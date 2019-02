‘Apple wil af van Qualcomm en Intel met eigen modems’

Apple heeft de prioriteit van de ontwikkeling van eigen modems een boost gegeven. De telefoonbouwer hoopt zo zijn afhankelijkheid van externe partijen naar omlaag te halen.

Apple wil de modems voor zijn iPhones zo snel mogelijk zelf bouwen. Al in de herfst van vorig jaar werd duidelijk dat Apple van plan was de chips zelf te gaan bouwen. Enkele vacatures gecombineerd met bevestiging door anonieme bronnen maakte van de ambitie een publiek geheim. In de eerste fase van de ontwikkeling werd het project echter geleid door Rubén Caballero, die pas op de derde rang inde Apple-hiërarchie staat.

Uit nieuwe lekken blijkt dat Apple het project nu versluisd heeft naar zijn hardwaredivisie, en dat hardwarebaas Johny Srouji de leiding heeft gekregen. Een dergelijke escalatie toont aan dat de prioriteit van de ontwikkeling van de eigen modems een boost heeft gekregen.

Ruzie

Dat is logisch. Qualcomm was lang de voornaamste toeleverancier voor Apple, maar de twee bedrijven liggen sinds enkele maanden zwaar juridisch in de clinch. Qualcomm weigert intussen te leveren aan Apple, waardoor die laatste een beroep moet doen op Intel voor al zijn modemnoden. Dat is een ongezonde situatie, en bovendien zijn de Intel-modems niet van dezelfde kwaliteit als die van Qualcomm.

Net als bij de ontwikkeling van de eigen processors lijkt Apple te denken dat het beter is om de chips gewoon onder eigen dak uit te tekenen. Zo behoudt Cupertino de volledige controle, en hoeft Tim Cook niet te vrezen voor een nieuwe juridische soap. De ontwikkeling van de chip zal vermoedelijk nog wel enkele jaren duren, waardoor de toekomstige iPhones naar alle waarschijnlijkheid nog steeds Intel aan boord hebben.