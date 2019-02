VS waarschuwen bondgenoten wederom over gebruik Huawei-apparatuur

De Verenigde Staten waarschuwen bondgenoten wederom over samenwerkingen met het Chinese bedrijf Huawei. Zo blijkt dat het Hongarije heeft laten weten er “meer moeite” mee te hebben om samen te werken met landen met telecomnetwerken die gebruik maken van Huawei-technologie.

De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Mike Pompeo, heeft enkele landen in centraal Europa gewaarschuwd dat het uitrollen van telecommunicatieapparatuur van Huawei “het moeilijker maakt voor Amerika om aanwezig” te zijn in die landen. “We willen ervoor zorgen dat de kansen en risico’s van het gebruiken van die apparatuur duidelijk zijn”, vertelde Pompeo in Boedapest tegenover diverse media.

Chinese netwerken

Huawei stelt dat zijn apparatuur momenteel gebruikt wordt om dekking aan zo’n zeventig procent van de Hongaren te bieden. “We zien dit over de hele wereld gebeuren. Dat maakt het moeilijker voor Amerika om aanwezig te zijn”, vertelde Pompeo. Tegelijk waren er bepaalde defensieafspraken aangekondigd tussen de Verenigde Staten en Hongarije. Onder die afspraak viel ook de aanschaf van bepaalde luchtafweer.

“Als die [Huawei-] apparatuur in een land is waar ook belangrijke Amerikaanse systemen staan, is het moeilijker voor ons om daarmee samen te werken.” Volgens Pompeo zijn er risico’s aan verbonden om China teveel speelruimte te geven. Dat is dan ook waarom de Verenigde Staten internationaal hun best doen om Chinese bedrijven als Huawei tegen te werken bij het uitrollen van 5G-netwerken in westerse landen.

Het gevaar ligt volgens de Amerikanen in een Chinese wet die bedrijven verplicht om samen te werken met spionageverzoeken. Om die reden willen de Amerikanen ook dat andere landen komen met verboden, zodat Chinese apparatuur niet ten grondslag komt te liggen aan 5G-netwerken. Diverse landen gaan daarin mee, maar anderen zoeken garanties van de Chinese bedrijven. Als er geen gebruik gemaakt wordt van bijvoorbeeld Huawei-apparatuur bij de uitrol van 5G-netwerken, kan dat vertraging tot gevolg hebben en leiden tot verminderde economische voordelen.