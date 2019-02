Google verlegt focus IoT-platform Android Things

Google gaat zijn ambities om van Android Things hét Internet-of-Things (IoT) platform te maken iets terug schalen. Het bedrijf gaat zijn Android Things enkel nog focussen op slimme speakers en schermen voor consumenten. De focus ligt dus een stuk meer op consumentenapparaten dan eerder het geval was.

Dat stelt Dave Smith, een ontwikkelaar van IoT-producten bij Google, in een blogpost. Google herijkt zijn focus volgens Smith en legt meer nadruk op consumentenproducten als het aankomt op het IoT. Ondersteuning voor productiesystemen gebaseerd op NXP, Qualcomm en MediaTek-apparaten is dan ook niet meer beschikbaar. Voor ontwikkelaars is er dan ook de Android Things ontwikkelaarskit, waarmee zij kunnen experimenteren.

Verleggen focus

Smith stelt dat Google ontwikkelaars en hun werk in het IoT ondersteunt met zijn Cloud IoT Core en de aankomende Cloud IoT Edge runtime. Door zijn focus te verleggen naar de Cloud IoT, komen de werkzaamheden van Google meer in lijn te liggen met die van bedrijven als Microsoft met Azure en Amazon met zijn Web Services.

Tot nu toe ondersteunde Google’s Android Things eerder nog heel wat system-on-a-modules, waaronder die van NXP, Qualcomm en MediaTek. Die tijd is nu dus voorbij, en in plaats daarvan richt Google zich juist meer op de productie van populaire apparaten. Tegelijk blijft Android Things wel het platform waarmee ontwikkelaars kunnen experimenteren, om hun slimme apparaten te bouwen. Dat kan dan wel nog gewoon in combinatie met hardware van precies die bedrijven die voortaan uitgesloten zijn van Android Things.

Android Things bood vanaf het begin af aan al ondersteuning voor NXP, Qualcomm en MediaTek. Wellicht is het ook daardoor dat het platform in eerste instantie heel wat momentum had en vrij populair bleek bij ontwikkelaars. Maar nu verlegt Google dus de focus, waarmee het platform vermoedelijk minder populair is dan verwacht werd.