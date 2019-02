Symantec neemt voor onbekend bedrag Luminate over

Symantec neemt Luminate Security over, een Israëlisch bedrijf met veel kennis van Software Defined Perimeter-technologie. Als de overname afgerond is, moet de technologie van Luminate als uitbreiding dienen op het Integrated Cyber Defense Platform van Symantec. Deze technologie moet straks beschikbaar zijn voor gebruikers die workloads en apps openen, vanaf welke locatie en via welke infrastructuur dan ook.

Tegenwoordig hebben bedrijven steeds meer te maken met verfijnde hackaanvallen en bedreigingen. Die vormen grote bedreigingen volgens Symantec en dat vereist volgens het bedrijf een nieuwe manier van werken. Die nieuwe mindset moet vooral ook toepasbaar zijn op architecturen die niet specifiek ontwikkeld zijn met de cloud in gedachten.

Verschillende cloudarchitecturen

Symantec stelt dat de Secure Access Cloud van Luminate juist gebouwd is voor cloudarchitecturen. Daarmee kunnen ondernemingen hun gebruikers toegang verlenen tot verschillende documenten en toepassingen, vanaf welke locatie dan ook. Maar de beveiliging maakt wel dat gebruikers alleen verbinding krijgen met de apps en documenten waar ze toegang toe horen te hebben.

Greg Clark, de CEO en bestuursvoorzitter van Symantec, laat weten dat zijn bedrijf verwacht dat steeds meer bedrijven in de toekomst gebruikmaken van een infrastructuur die door meerdere partijen beheerd wordt, waaronder Azure, AWS en Google. “Het vertrouwen in een externe infrastructuur is dan ook van groot belang, naarmate bedrijven het beheer van hun infrastructuur steeds meer uitbesteden, alhoewel ze wel verantwoordelijk blijven voor de gegevens en voor gebruikers”, aldus Clark.

“Veilige en private toegang vormt een hoeksteen van cyberverdediging. We kijken ernaar uit om samen te werken met het team van Luminate en de levering van deze unieke mogelijkheden aan onze klanten te versnellen,” concludeert hij. De bedoeling is om de technieken naadloos te integreren, zodat gebruikers helemaal niet merken dat ze verschillende technologieën gebruiken. Zolang ze maar gebruikmaken van het Integrated Cyber Defense Platform van Symantec natuurlijk.

Hoeveel geld er met de overname gemoeid gaat is niet bekend.