Qualys neemt Adya over voor beheer en beveiliging SaaS-apps

Qualys, dat producten rond cybersecuritysoftware aanbiedt, heeft de software van cloudaanbieder Adya overgenomen. Dat bedrijf biedt software aan die bedrijven moet helpen hun software-as-a-service apps te beheren en beveiligen. Daarnaast helpt de software bij compliance met belangrijke wet- en regelgeving.

Adya werd in de loop van 2016 opgericht. Het bedrijf biedt software aan die bedrijven helpt hun kritische SaaS-toepassingen te beheren vanaf één plek. Daarmee kunnen ze kosten op SaaS-licenties besparen, evenals het opzetten en opleggen van veiligheidsbeleid. Ook is het dankzij de software van Adya mogelijk om alle activiteiten in de gaten te houden op één platform.

Integratie binnen Qualys

De software van Adya biedt ondersteuning voor diverse SaaS-applicaties, waaronder de Google Cloud, maar ook Office 365, Slack, GitHub en de NetApp accelerator. Belangrijk aan de software van Adya is dat er ook compliance en ondersteuning voor security is ingebouwd. Administratie, beheer van licenties en onderzoek is allemaal ingebouwd.

Niet alleen neemt Qualys de software van Adya over, ook neemt het de werknemers van het bedrijf over. Medeoprichters Deepak en Amit Agarwal van Adya voegen zich ook bij Qualys. Deepak Agarwal is straks de Chief Technology Officer voor SaaS security en Amit neemt de positie van vicevoorzitter van engineering voor SaaS security in.

Oplossing integreren

Voor Qualys betekent de overname dat het diverse SaaS-administratiediensten kan aanbieden binnen zijn reeds bestaande dienst. “Het mogelijk maken van security en compliance onderzoeken van SaaS-toepassingen wordt van kritisch belang, vooral nu bedrijven in toenemende mate steunen op cloudsoftware om hun digitale transformatie te versnellen”, laat CEO Philippe Courtot van Qualys in een statement weten.

Adya heeft volgens Courtot een oplossing gebouwd die precies hierop inspeelt. Dat doet het door SaaS-administratie, licenties, security en compliance in één toepassing te combineren. De software van Adya zal volledig geïntegreerd worden in de bestaande oplossingen van Qualys en moet in de loop van het derde kwartaal van dit jaar beschikbaar zijn. Welk bedrag met de overname gepaard gaat is niet bekend.

Overigens is dit de derde overname door Qualys dit jaar. Eerder nam het in april nog Second Front Systems over en in oktober Layered Insight.