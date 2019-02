IBM heeft nieuwe producten en diensten gelanceerd om meerdere clouds te managen. Daarmee investeert het meer in het worden van de go-to provider voor bedrijven die meerdere public en private cloud-platformen gebruiken, meldt Silicon Angle.

Het IBM Institute for Business Value schat dat 98 procent van alle organisaties in 2021 hybride IT-architecturen hebben geadopteerd. Daarmee kunnen bedrijven voordelen uit de unieke mogelijkheden van ieder cloud-platform benutten. Het gebruik van de hybride architectuur is echter ingewikkeld, omdat er weinig consistente tools zijn om meerdere clouds te managen en integreren.

Dat is dan ook de reden dat IBM meer tools en diensten toevoegt voor hybride clouds. Het bedrijf kondigde tijdens de IBM Think-conferentie in San Francisco een nieuw Cloud Integration Platform aan. Daarmee moet het eenvoudiger worden om software-applicaties uit te rollen op meerdere clouds. Daarnaast werden er nieuwe diensten onthuld om te helpen bij het managen van resources in meerdere cloud-omgevingen en de data en applicaties in die omgevingen te beveiligen.

Het IBM Cloud Integration Platform is de basis van de nieuwe hybrid cloud-strategie van het bedrijf. Het platform verbindt applicaties, software en diensten binnen public en private clouds en op on-premise-systemen. Het platform biedt integratie-tools voor de apps die toegankelijk zijn vanuit een enkele ontwikkelaarsomgeving. Ontwikkelaars hoeven daardoor hun code slechts een keer te schrijven, testen en beveiligen, voor ze het uitrollen naar de meest geschikte cloud.

Diensten

Daarnaast lanceert het bedrijf een nieuwe Cloud Advisory consulting-dienst die klanten helpt hun volledige cloud-strategie van begin tot eind op te zetten. Teams gebruiken open en veilige multicloud-strategieën en zijn eigen Cloud Innovate-methode en -tools om klanten te helpen bij de ontwikkeling van applicaties, migratie, modernisering en management.

Verder werden er nieuwe diensten aangekondigd om te helpen bij het beveiligen van cloud workloads. Het gaat onder meer om IBM Hyper Protect Crypto Service, dat encryption key management biedt via een dedicated cloud hardware security module gebaseerd op FIPS 140-2 level 4-gebaseerde technologie.