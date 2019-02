Lenovo lanceert Infrastructure-as-a-Service (IaaS)-portfolio  

Datacenter hardware-leverancier Lenovo komt met een eigen Lenovo IaaS-portfolio waarmee zijn klanten zonder uitgaven aan eigen hardware-toepassingen hardware en diensten voor datacenters kunnen gebruiken wanneer en hoeveel zij maar willen.

Met de nu gepresenteerde IaaS-dienstverlening Lenovo TruScale Infrastructure Services kunnen klanten op abonnementsbasis datacenter- en hardware-diensten afnemen die zij nodig hebben. Zij kunnen deze diensten zowel on-premise of op een andere door hen gewenste locatie afnemen. Volgens de leverancier kunnen deze gebruikers zonder te hoeven investeren in vaak dure datacenteroplossingen efficiënter nieuwe technologieën en workloads uitrollen. Zo kunnen zij zich meer focussen op innovatie en, vanzelfsprekend, kosten besparen.

Pay-as-you-go

Concreet bestaat het nu gelanceerde Truscale Infrastructure dienstenportfolio uit een op consumptie gebaseerd model waarmee gebruikers hardware en andere IT-diensten af kunnen nemen al naar gelang hun verbruik. Zij hoeven alleen de capaciteit te betalen die hun workloads nodig hebben om te kunnen draaien. Natuurlijk kan hierbij de capaciteit naar eigen inzicht op- of af worden geschaald om ervoor te zorgen dat de benodigde IT-infrastructuur altijd de juiste omvang heeft om aan de zakelijke doeleinden te kunnen voldoen.

Hardware inclusief ondersteuning

Het maakt hierbij niet uit welke datacenteroplossingen precies wordt gebruikt en hoeveel. De Lenovo TrusScale IaaS-diensten zijn gebaseerd op de ThinkSystem- en ThinkAgile-portfolio’s, inclusief de installatie van de hardware, de uitrol ervan, het beheer, het onderhoud en het eventueel verwijderen van de apparatuur uit de on-premise of anders aangewezen locatie.

De Lenovo TruScale IaaS-aanbod is nu wereldwijd beschikbaar via het verkoopkanaal van de leverancier en via het partnerkanaal van Lenovo.