Tableau heeft een nieuwe functie toegevoegd genaamd “Ask Data”. Het betreft een natural language processing (NLP)-gebaseerde oplossing die antwoord geeft op getypte vragen. Er volgen direct visuele inzichten die de vragen beantwoorden. De functie is bedoeld voor werknemers die geen speciale expertise hebben in programmeren of het gebruik van data.

Met Ask Data moeten analytics voor iedereen bruikbaar worden, stelt Francois Ajenstat, chief product officer bij Tableau. Eerder kocht het bedrijf al de natural language processing-startup ClearGraph op. De technologie van die startup was de basis van Ask Data.

De functie gebruikt verder kunstmatige intelligentie in de vorm van algoritmes die de bedoeling van de gebruiker moet begrijpen. Vraagt een gebruiker bijvoorbeeld: “Toon me de verkoopdata van Amerikaanse meubels”, dan weet Ask Data dat het resultaten moet filteren aan de hand van de productcategorie “meubels” en het land “Verenigde Staten”. Daarbij is “Amerika” een synoniem voor “Verenigde Staten”, waar dus ondersteuning voor wordt gegeven. Daardoor moeten de resultaten accurater zijn.

De software kan ook begrijpen dat vragen op verschillende manieren geïnterpreteerd kunnen worden. Dit doet het door de vragen te correleren met de geschiedenis van eerdere vragen van gebruikers, om te begrijpen wat ze precies bedoelen. Ask Data is nu beschikbaar en is geïntegreerd in Tableau Server en Tableau Online. Hier zitten geen extra kosten aan verbonden.

Andere functies

Ask Data is slechts één van diverse nieuwe functies in de twee belangrijkste producten van Tableau. Ook is er een nieuwe mobiele applicatie voor Android en iOS met een dashboard en visuele inzichten die aangepast zijn voor kleinere schermen. Daarnaast is er een nieuwe Google Ads-connector voor marketeers, waarmee Tableau gebruikt kan worden om website-gegevens te analyseren.

Daarnaast werd een nieuw product genaamd Tableau Prep Conductor gelanceerd. Dit product heeft data management-mogelijkheden om data van verschillende bronnen voor te bereiden en te managen.