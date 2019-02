Dell EMC presenteert nieuwe all-flash-opslag en updates aan ClarityNow

Dell EMC kondigt uitbreiding van zijn Isilon all-flash scale-out NAS-platform aan. Ook werden er updates aangekondigd voor Dell EMC ClarityNow, meldt ZDNet. Die updates zijn volgens de techgigant gericht op het helpen van enterprises bij het managen van ongestructureerde data, als deel van hun digitale transformatie.

Het Isilon F810-systeem biedt volgens het bedrijf opslagopties met een zeer hoge dichtheid, waardoor datacentra hun voetafdruk kunnen verkleinen en de efficiëntie van workloads kunnen verhogen. De architectuur moet maximaal 250.000 IOPS en 15 GB/s aan bandbreedte per 4U chassis bieden. Dit alles is ook nog eens met drie keer de capaciteit van het huidige Isilon-platform.

Verder is het systeem zo gemaakt dat het kan integreren met nieuwe Isilon-clusters, zonder verstoringen of de noodzaak voor een handmatige migratie.

ClarityNow

De ClarityNow-software van Dell EMC moet ondertussen data op bestands- en object-opslag versnellen, of dat nu in een datacentrum of in de cloud staat. ClarityNow geeft IT-administratoren volgens het bedrijf meer inzichten in het datagebruik van bestanden van enterprises en de opslagcapaciteit. Daarnaast laat het eindgebruikers bestanden overal binnen het samengestelde, globale bestandssysteem verplaatsen en gebruiken.

Zowel Isilon F810 en ClarityNow zijn vanaf nu wereldwijd beschikbaar via Dell EMC en zijn partners.

Isilon Systems werd in november 2010 door EMC overgenomen voor 2,25 miljard dollar. Dat was nog voordat EMC onderdeel werd van Dell. In augustus 2016 werd EMC door Dell overgenomen voor 67 miljard dollar. Daarmee werd het het techbedrijf in private handen. In december kwam het bedrijf terug op de beurs. Volgens CEO Michael Dell moest daarmee de kapitaalstructuur vereenvoudigd worden.

Opslagportfolio

Eerder deze maand kondigde Dell EMC nieuwe en verbeterde mogelijkheden aan voor zijn opslagportfolio, die met name gericht zijn op middelgrote en grote ondernemingen. De oplossingen werden ontwikkeld met de nodige flexibiliteit en bieden multicloud-opties.