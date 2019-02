Gmail wordt gebruiksvriendelijker met uitgebreid contextmenu

Wie rechts klikt op een mail in Gmail, krijgt binnenkort een heleboel nieuwe mogelijkheden te zien. De verbetering kadert in de recente push van Google om zijn mailcliënt een flinke upgrade te geven.

Gmail krijgt een aanzienlijk nuttiger rechterklikmenu. Wie vandaag rechts klikt op een mail ziet amper vier opties, waaronder de mogelijkheid om de mail te archiveren of te deleten, als gelezen aan te vinken of in een nieuw tabblad te openen. Voor het einde van de maand komen daar een heleboel opties bij.

Zo zal je mails binnenkort veel sneller kunnen beantwoorden of forwarden. Ook labels toevoegen of de e-mail in de juiste map stoppen wordt eenvoudiger. Met één klik filter je je inbox bovendien op mails van de afzender van de aangeduide mail in kwestie.

Inbox-functies

De Snooze-functie kennen we dan weer van Inbox. Google maakt binnenkort komaf met die alternatieve cliënt voor Gmail, tot grote frustratie van de enthousiaste gebruikers. Om aan hun wensen tegemoet te komen, probeert Google de populairste Inbox-functies nu ook in Gmail te steken.

Google heeft nog het één en ander goed te maken. Zijn mailcliënt kan op minder bijval rekenen dan Outlook van Microsoft, dat binnen een bedrijfsomgeving niet alleen veel meer gebruikt wordt, maar door gebruikers ook als beter wordt bestempeld.

Google rolde de functie al uit naar Rapid Release Domains, waar het nieuwe menu stilaan zichtbaar begint te worden. De rest van de gebruikers moet wachten tot 22 februari, waarna het nog eens enkele dagen kan duren alvorens de functie zichtbaar wordt.