Office 365 maakt enquêtes slimmer met Forms Pro

Microsoft werkt aan een professionele versie van Forms, een tool die al langer in Office 365 zit. Forms Pro laat toe om Dynamics 365 CRM/ERP met andere Microsoft-diensten te koppelen.

Microsoft Forms is sinds april vorig jaar beschikbaar voor alle Office 365-gebruikers. De tool startte zijn leven onder Office 365 Education, maar is nu voor iedereen beschikbaar. Hiermee kan je eenvoudig enquêtes, vragen of polls opstellen.

Vandaag werkt Microsoft aan een krachtigere variant onder de noemer Forms Pro volgens ZDNet. Het doel is om uitgebreid onderzoek mogelijk te maken met realtime feedback-analyse.

Power Platform

Met Forms Pro kan je feedback verzamelen van klanten in elke stap van hun ervaring in realtime. Zo kunnen bedrijven producten maken die klanten willen. Alle data kan worden gekoppeld aan Dynamics 365, Common Data Services (CDS) en Power Platform.

Microsoft wil zijn Power Platform vanaf dit jaar een flinke boost geven. Het platform, dat een raamwerk biedt voor onder andere business intelligence en workflow automation, komt centraal te staan in de toekomststrategie van Redmond.

Met Power BI, Flow en de PowerApps heeft Microsoft een capabel business intelligence en automation-pakket in huis. Power BI staat in voor de verwerking en analyse van data, terwijl Flow een soort professionele variant van IFTTT is die die automatisering van taken en workflows faciliteert. PowerApps maken het dan weer mogelijk om op een eenvoudige manier zonder code applicaties in elkaar te boksen.

Forms Pro is in previewversie beschikbaar vanaf 21 februari. Vanaf vandaag kan je jezelf aanmelden om de functie te testen. De link is op het moment van schrijven nog niet actief. Doorheen de dag zal Microsoft de pagina online zetten.

