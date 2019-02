Amazon Web Services (AWS) heeft een nieuw opslagabonnement gelanceerd voor zijn Elastic File System-dienst. Het gaat om EFS Infrequent Access. Het abonnement is goedkoper en gericht op data die niet vaak gebruikt wordt, meldt Silicon Angle.

Elastic File System is een erg schaalbare opslagdienst voor cloud-hosted workloads, die in 2016 geïntroduceerd werd. Daarmee kunnen AWS-klanten bestandssystemen maken op petabyte-schaal, die toegankelijk zijn voor honderd duizenden EC2 cloud compute instances en on-premise servers om de applicaties die er op draaien te ondersteunen.

Het nieuwe abonnement richt zich op bedrijven die moeten voldoen aan auditing- en bewaareisen voor data. Ook richt het zich op bedrijven die backups van data willen maken die teruggehaald kunnen worden via normale bestandsoperaties.

Bestanden verhuizen

Om toegang te krijgen tot de dienst, moeten gebruikers eerst een nieuwe functie in Elastic File System aanzetten, genaamd Lifecycle Management. Die functie verplaatst dan automatisch oude data naar de goedkopere optie, aan de hand van eerder opgesteld beleid. De bestanden zijn nog steeds toegankelijk, zonder dat er wijzigingen vereist zijn in de code of operationele werkzaamheden.

“Als onderdeel van de nieuwe Lifecycle Management-optie voor EFS file systems, kun je nu aangeven dat je bestanden die in de afgelopen 30 dagen niet zijn geopend wilt verplaatsen naar een opslagklasse die 85 procent minder duur is”, aldus AWS Chief Evangelist Jeff Barr. “Bestanden die in de afgelopen dertig dagen niet zijn gelezen of geschreven worden overgezet naar de Infrequent Access opslagklasse zonder verder acties van jouw kant.”

Amazon EFS Infrequent Access werd in november voor het eerst aangekondigd tijdens AWS re:Invent, maar is nu voor iedereen beschikbaar. In de regio U.S. East begint het abonnement bij 4,5 dollarcent per gigabyte. In andere regio’s zijn er “corresponderende lage prijzen”, aldus Barr. “Daarnaast is er een data transfer charge van 0,01 dollar per GB voor het lezen en schrijven naar Infrequent Access-opslag.”