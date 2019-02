Google investeert 13 miljard dollar in infrastructuur en datacenters

Google gaat dit jaar flink investeren in zijn infrastructuur en datacenters. Het bedrijf investeert maar liefst 13 miljard dollar (11,5 miljard euro) in de uitbreiding hiervan in 2019 en dat maakt onderdeel uit van de groeistrategie van het bedrijf. De investeringen zijn flink hoger dan vorig jaar.

Dat laat Google vandaag weten in een bericht over zijn plannen voor 2019. Het bedrijf gaf in 2018 nog negen miljard dollar uit aan de uitbreiding van datacenters en zijn infrastructuur, maar geeft in 2019 dus vier miljard dollar meer uit dan het jaar ervoor. Vorige week al gaf Ruth Porat, de CFO van moederbedrijf Alphabet, te kennen dat ze verwachtte dat de uitgaven van het bedrijf in 2019 “behoorlijk” zouden toenemen.

Ambitieuze plannen

De plannen die Google voor 2019 heeft zijn vrij ambitieus. Het bedrijf wil nieuwe datacenters bouwen in de Verenigde Staten op locaties in Ohio, Nebraska, Nevada en Texas. Ook wil het bedrijf zijn bestaande faciliteiten in onder meer Oklahoma en South Carolina uitbreiden. De bedoeling is om tegelijk te investeren in hernieuwbare energie. Recent nog kondigde Google aan dat het 1,6 miljoen zonnepanelen koopt in lijn met zijn plannen voor duurzame energie.

Google heeft meer datacenters nodig om zijn kerndiensten te kunnen blijven ondersteunen. Tegelijk moet het ook mee kunnen met de grootste concurrentie, die bestaat uit Amazon Web Services en Microsoft Azure. Die twee bedrijven investeren ook fors in de uitbreiding van hun infrastructuur.

Flink uitbreiden

Niet alleen wil Google zijn datacenters vergroten en er meer van bouwen, ook is het bedrijf van plan om nieuwe zakelijke locaties te vestigen. Google zal bijvoorbeeld in Georgia en Virginia zijn aantal medewerkers verdubbelen en wil in Texas een geheel nieuwe branche vestigen. Daarvoor leaset het bedrijf een 35-verdiepingen tellend kantoorgebouw in Austin, waar 5.000 medewerkers terecht kunnen.

Ook investeert Google 1 miljard dollar in een nieuwe campus op Manhattan, waar het bedrijf zijn werknemersschare van 7.000 mensen in New York wil verdubbelen. “Deze nieuwe investeringen stellen ons ertoe in staat om tienduizenden nieuwe medewerkers in te huren en meer dan 10.000 nieuwe banen in de bouwsector van Nebraska, Nevada, Ohio, Texas, Oklahoma, South Carolina en Virginia te creëren”, aldus CEO Sundar Pichai van Google in het statement.