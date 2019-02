Huawei bereid extra maatregelen te nemen voor 5G-netwerken

De Chinese techgigant Huawei staat onder grote druk als het aankomt op zijn 5G-technologie. Het bedrijf heeft diverse producten die nodig zijn voor de uitrol van 5G-netwerken, maar de Verenigde Staten roepen actief op om deze producten te boycotten. Nu laat het bedrijf weten bereid te zijn mee te werken aan aanvullende veiligheidsmaatregelen als dat nodig is om zijn producten ook in het westen te kunnen slijten.

Dat laat Andy Purdy, de Chief Security Officer van Huawei Technologies USA weten tegenover persbureau Reuters. De opmerking van Purdy is een reactie op een statement van de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Mike Pompeo eerder deze week. Pompeo vertelde dat de Verenigde Staten het moeilijk zouden vinden om samen te werken met landen waar netwerktechnologie van Huawei gebruikt wordt.

Chinese spionage

De Verenigde Staten vrezen dat technologie van Huawei wordt gebruikt door de Chinese overheid om op andere landen te spioneren. Die vrees komt voort uit Chinese wetgeving die Chinese bedrijven verplicht om mee te werken met spionageverzoeken vanuit de Chinese inlichtingendiensten. Dat maakt dat de Verenigde Staten zijn bondgenoten oproept om vooral geen gebruik te maken van technologie van Huawei.

Dat is nog een moeilijke zaak, omdat deze technologie relatief goedkoop is en nu al beschikbaar. Als landen ervoor kiezen Huawei-technologie te verbieden, lopen ze enerzijds het risico dat de uitrol van 5G-netwerken vertraging oploopt en anderzijds dat dit duurder wordt. Huawei laat nu weten dat het bereid is om mee te werken aan eventuele aanvullende maatregelen om zorgen rond spionage weg te nemen.

“De Amerikaanse regering is erg volhardend, erg vastbesloten en krachtig in zijn boodschappen rond Huawei”, vertelde Purdy aan Reuters. Huawei is volgens Purdy bereid om mee te werken aan aanvullende maatregelen als dat helpt bij de overname van zijn producten. Zo is het bedrijf bereid om de broncode van zijn producten te laten testen. Op die manier kunnen overheden gerustgesteld worden, denkt Purdy.