Adobe vernieuwt Experience Manager met slimme AI-functies

Adobe lanceert een nieuwe versie van Experience Manager. Het contentmanagementplatform is gebaseerd op Adobe Sensei, een platformonafhankelijke machine-learningtechnologie. De oplossing moet bijdragen aan het eenvoudig ontwikkelen van gepersonaliseerde marketing.

Uit een recente Adobe-enquête blijkt dat veel mensen vatbaar zijn voor gepersonaliseerde marketing. Consumenten hebben 51 procent meer kans om een aankoop te doen en 49 procent meer kans om loyaal te worden aan een bedrijf als ze zich op één of andere manier met de advertenties kunnen identificeren.

Personalisatie kost evenwel veel tijd en geld. Dat wil Adobe veranderen met de toevoeging van Sensei aan Experience Manager, onderdeel van de Marketing Cloud.

“Personalisatie op schaal bij elk klantencontact is de heilige graal van Customer Experience Management. Het vereist de eenwording van inhoud, gegevens en inzichten die Adobe kan bieden”, vertelt Loni Stark, senior director strategie en productmarketing bij Adobe. “Dankzij nieuwe innovaties in Adobe Experience Manager kunnen marketeers en IT-professionals hun klanten verblijden. Bovendien zorgt het ervoor dat klanten iedere interactie met het betreffende merk, opslaan als een herinnering.”

Smart Tag, Visual Search en Smart Crop

De vernieuwde versie van Experience Manager is onder meer voorzien van de Smart Tag-optie voor video’s. Die functie genereert automatisch tags die overeenkomen met acties, attributen en objecten in de honderdduizenden clips, die elke maand aan het platform worden toegevoegd.

Daarnaast is ook een door Sensei aangedreven zoekprogramma toegevoegd, genaamd Visual Search. De functie brengt afbeeldingen van een specifiek item onder de aandacht.

Een derde nieuwe optie, Smart Crop, zorgt ervoor dat portretvideo’s van Instagram, WeChat en andere kanalen geïdentificeerd en bijgesneden worden om compatibel te zijn met 16:9-content.

Digitale displays

Verder ondersteunt Adobe Experience Manager nu ook digitale schermen van alle grootten. Denk dan aan schermen in winkels en kiosken.

Daarnaast beschikt de nieuwste versie over verbeterde workflows voor publicatie en goedkeuring, en integreert het met Adobe Analytics. Marketeers worden hierdoor in staat gesteld om bijvoorbeeld op basis van inzichten, die online en in de fysieke wereld zijn verzameld, dynamische displays te personaliseren.

Automatische detectie online-verkeer

Gebruikers van Photoshop, Illustrator, InDesign en andere Adobe-producten kunnen hun hart ophalen met de nieuwe ‘Asset Link’-optie. De tool maakt het eenvoudiger om digitale assets in Experience Manager direct in andere programma’s te vinden, bewerken en hergebruiken.

Bovendien detecteert de nieuwe autoschaalservice van Experience Manager automatisch extra verkeer en zorgt het binnen enkele minuten voor meer online capaciteit. Ook is de support voor Adobe Sign Cloud Signatures verbeterd en stelt GraphQL ontwikkelaars in staat om met de front-end app-suite van hun keuze te werken, met API’s die gegevens en inhoud ophalen. Een functie die later dit jaar beschikbaar komt.

Gerelateerd: Adobe ontwikkelt AI om juiste moment voor marketing e-mails te bepalen