Zoho heeft een grote update uitgerold voor zijn belangrijkste producten in de office suite. Het gaat om updates voor Writer, Sheet, Show en Notebooks. De tools krijgen onder meer kunstmatige intelligentie (AI) onder de naam Zia en integraties met AppleTV en Android, meldt TechCrunch.

Alle vier de producten krijgen onder meer ondersteuning voor Zia Voice, de slimme assistent van het bedrijf. Daarmee is het mogelijk om vragen te stellen over data in bijvoorbeeld spreadsheets. Zia maakt vervolgens grafieken en tabellen voor een gebruiker, op basis van die vragen.

Zia is ook te gebruiken in de documenten editor en presentatie-tools, om betere grammatica en spelcontrole te bieden. In Zoho Notebook helpt Zia gebruikers om verschillende formats te maken voor hun notitiekaarten, gebaseerd op de content. “We wilden AI behulpzaam maken in een erg contextuele manier voor een specifieke applicatie”, vertelt Raju Vegesna, de chief evangelist bij het bedrijf.

“Omdat we AI overal inzetten, hebben we veel geleerd en zijn we in staat om dat in te zetten in één technologie en één stuk content, en dat toepassen op een ander.”

Google en Microsoft doen vergelijkbare dingen met hun productiviteitsapps, maar Zoho stelt dat het een breder aanbod aan applicaties biedt. Zoho heeft als missie om een compleet bedrijf te kunnen draaien op één platform. De bedoeling is dan ook om een vorm van AI naar al die applicaties te brengen.

Andere updates

Andere updates omvatten onder meer een integratie met AppleTV en Android. Zoho Show werkt nu met AppleTV-enabled apparaten en Android-gebruikers kunnen hun telefoon gebruiken als een slimme afstandsbediening voor het programma. Daarnaast is het met Zoho Sheets nu mogelijk om eigen functies en scripts te bouwen. De web-, mobiele en iPad-versie van Zoho Writer kan nu ook offline gebruikt worden.