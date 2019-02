Zoom.ai lanceert plugin om Outlook te automatiseren

Zoom.ai heeft een nieuwe plugin gelanceerd voor Microsoft Outlook. Met de plugin moet er meer controle gegeven worden over de workload van vergaderingen, bestanden en e-mails. Ook moet de complete ervaring binnen de e-mailclient versneld worden. Dat meldt UCToday.

De plugin zit in de Outlook-client en gedraagt zich als een paneel binnen de desktop-, mobiele of web-app. Met de plugin moeten gebruikers sneller afspraken kunnen plannen, bestanden sneller kunnen vinden en de ervaring in Outlook versnellen met shortcut-achtige promps. Daarbij gaat het om promps als: ‘Wie is’, ‘plan een vergadering’ en ‘Ontmoet voor lunch’.

Ook is er een geautomatiseerde administratie-ervaring in de vorm van een klikbare kunstmatige intelligentie (AI). In het ‘meer’-tabblad kunnen gebruikers bijvoorbeeld vragen om een overzicht van hun dag. Zo is het mogelijk om te vragen welke afspraken er voor vandaag staan, wanneer de gebruiker een vrij moment heeft in de komende week en naar het weer van vandaag.

Ook is het mogelijk om hier een nieuwe taak toe te voegen, aan de hand van een stel knoppen. Klik bijvoorbeeld op ‘Maak een afspraak’, en de assistent vraagt direct om meer informatie. Die informatie is in te geven alsof het een gewoon chat-gesprek is, dankzij de AI intent-based natural language process.

Beschikbaarheid

De plugin is beschikbaar in iedere webbrowser, en in de Outlook-app op zowel mobiel als desktop. Daarnaast komt er nog een Google Chrome-extensie om de ervaring door te zetten voor gebruikers die Chrome het liefste gebruiken. IT-administrators hebben de optie om alle gebruikers toe te voegen of de plugin beschikbaar te maken voor slechts een aantal gebruikers. Dit is aan te geven via het Microsoft Office 365-portaal.