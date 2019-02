Juniper Networks breidt hardware-portfolio voor 5G verder uit

Juniper Networks introduceert aan de vooravond van Mobile World Congress 2019 een aantal nieuwe hardware-toepassingen, zoals (core)routers, lijnkaarten voor edge-oplossingen en een nieuwe chipset. Deze zijn vooral geschikt voor metro-, edge-, en core-netwerken om deze optimaal te kunnen aansluiten op de binnenkort te lanceren mobiele 5G-netwerken.

Volgens de netwerkspecialist zijn de nu gepresenteerde hardware-aansluitingen vooral geschikt voor serviceproviders die hun netwerken, met het oog op de komst van 5G, willen transformeren. Vanwege de introductie van deze laatste supersnelle mobiele technologie krijgen zij te maken met een exponentiële groei van het dataverkeer, hogere prestatie-eisen, nieuwe beveiligingsrisico’s en operationele complexiteit.

Transformatie naar cloudgerichte infrastructuur

Als antwoord hierop moeten serviceproviders, aldus Juniper Networks, hun netwerken daarom transformeren tot een veilige, geautomatiseerde en cloudgerichte infrastructuur. Dit is volgens de leverancier nodig om dit soort diensten op een simpele, flexibele en kostenefficiënte manier aan te bieden.

De nu geboden oplossingen bieden serviceproviders de mogelijkheid om een door bedrijfsprocessen aangestuurde aanpak van infrastructuurtransformatie te hanteren die daarbij de meest optimale toepassingen gebruiken voor onder meer beveiliging, automatisering en cloud computing.

Metro- en edge-toepassingen

Concreet bestaan de nu gepresenteerde hardware-toepassingen uit een tweetal Universal Metro Routers, de 1 RU ACX700 en de 3 RU ACX700 Universal Metro Routers. Deze routers beschikken onder meer over hoge capaciteit doorvoer en een hoge bandbreedte voor flexibele netwerkservices voor 5G en geschiktheid voor bedrijfskritische locaties.

Daarnaast biedt Juniper Networks voor edge-netwerkomgevingen nu de MPC11E-lijnkaart binnen het 5G Universal Routing Platform uit de MX2000-serie. Deze wordt aangestuurd door de eigen Penta Silicon-chipset van de netwerkspecialist. Hierdoor krijgt deze lijnkaart veel meer capaciteit in de vorm van 4 TB per sleuf voor edge routing.

Nieuwe core chipset

Verder kondigt de netwerkleverancier binnen dit portfolio de komst aan van de nieuwe Triton Silicon chipset voor de netwerk core. Deze chipset moet integrale veilige connectiviteit naar grootschalige omgevingen gaan brengen. Het is de eerste chipset binnen de branche met native 400GbE MACsec-ondersteuning. De Triton Silicon moet onder andere de PTX10008 en het PTX10016 Universal Chassis snelheden gaan geven van 100 GbE en 400 GbE.

Bovendien moet deze chipset een energiebesparing van tot 70 procent gaan opleveren ten opzichte van de bestaande chipset Junos Express Plus. Ook moet de nu gelanceerde chipset tot maar liefst 380 procent meer bandbreedte in gaan opleveren vergelijking met eerdere generaties lijnkaarten in de PTX10008 en PTX10016.

Software en beschikbaarheid

Al deze nieuwe hardware valt natuurlijk te beheren en te automatiseren, van de edge tot aan de (multi)cloud, met de bekende Contrail-software suite, zo geeft Juniper Networks verder nog aan.

De Juniper Penta Silicon ondersteunde MPC11E-lijnkaarten voor de edge router MX2000 en de door Triton Silicon ondersteunde 14,4Tb lijnkaarten voor de PTX10008 zijn naar verwachting in de tweede helft van 2019 verkrijgbaar. De 1 RU- en de 3 RU ACX700-modellen zijn begin 2020 leverbaar.