‘Facebook krijgt mogelijk miljardenboete in VS’

Facebook onderhandelt met de Federal Trade Commission (FTC) over een schikking rond het Cambridge Analytica-schandaal. De FTC zou overwegen zijn hoogste boete ooit op te leggen voor het Cambridge Analytica schandaal van vorig jaar. Facebook doet er uiteraard alles aan om die boete zo laag mogelijk te houden.

Dat schrijft The Washington Post vandaag in een artikel. De hoogste boete die de FTC ooit uitdeelde aan een techbedrijf stamt uit 2012, toen Google 22,5 miljoen dollar moest betalen voor het Safari-trackingschandaal. Voor Facebook is de kwestie echter ernstiger, want het Cambridge Analytica-schandaal stelde de data van miljoenen gebruikers bloot aan bedrijven die daarmee verkiezingen wilden beïnvloeden.

Triljoenen boete

Het bedrijf van Mark Zuckerberg gaf in 2018 toe dat de gegevens van miljoenen gebruikers verzameld waren door Cambridge Analytica. Daarop besloot de FTC een onderzoek te starten om uit te zoeken of Facebook bepaalde afspraken over de privacy van gebruikers overtreden heeft. Mocht er niets uit de gesprekken tussen de FTC en het sociale netwerk komen, zou een rechter kunnen beslissen. Dan zal er mogelijk een nog veel grotere boete volgen.

De maximale boete die Facebook te wachten staat, bedraagt 41.484 dollar per getroffen persoon. Aangezien er miljoenen mensen, volgens sommige schattingen rond de 87 miljoen, getroffen zijn, loopt die boete al gauw op naar meer dan drie triljoen dollar. Zo hoog zal de boete niet uitvallen. Maar het laat wel zien waarom Facebook zich zorgen maakt over de zaak. Voor de FTC is het verder belangrijk dat de boete in elk geval enkele miljarden bedraagt, anders ‘voelt’ het bedrijf er niets van.

Facebook noch de FTC willen laten weten over welke bedragen gesproken wordt. Facebook liet aan CNet weten dat het bedrijf samenwerkt met “ambtenaren in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en verder. We hebben publieke verklaringen afgelegd, vragen beantwoord en onze voortdurende medewerking beloofd al naar gelang hun werk vordert.”