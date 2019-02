Atlassian wil van Jira de onzichtbare basis van ontwikkelplatformen maken

Atlassian wil een deel van zijn Jira-platform onzichtbaar maken. Tegelijk probeert het een voet aan de grond te krijgen op het vlak van integrated development environments (IDE’s), waarbinnen ontwikkelaars computersoftware bouwen. Jira staat aan de basis van een nieuw trackingplatform, waarmee Atlassian ontwikkelaars wil helpen om fouten in hun software te detecteren en eruit te slopen.

Nu moeten ontwikkelaars vaak nog meerdere tools gebruiken om alle problemen met hun software te volgen. Gemiddeld gebruikt een ontwikkelaars of een IT-team volgens Sean Regan van Atlassian zo’n 4,3 tools om code van ontwikkeling tot product te brengen. Al die tools moeten telkens een update krijgen en dat vereist veel tijd, energie en geld.

Nieuw systeem

“Ontwikkelaars hebben constant te maken met het feit dat al deze tools een update moeten krijgen”, aldus Regan. Daar wil Atlassian iets aan doen en daarmee het leven van die ontwikkelaars makkelijker maken. Om die reden hoopt Atlassian “eerste klasse” integraties met IDE’s te presenteren de komende maanden.

“We denken niet dat het belangrijkste van alles is, om de ogen van ontwikkelaars gericht te krijgen op Jira. Ontwikkelaars willen coderen.” Om die reden wil het bedrijf Jira “als basis voor al deze tools laten dienen, maar op een onzichtbare en tegelijk krachtige manier.” Jira is volgens Regan dan ook het best vergelijkbaar met een bus, of een protocol, dat informatie verhuist tussen de verschillende tools waar ontwikkelaars gebruik van maken.

Uitbreiden naar IDE’s

“We gaan verder uitbreiden naar IDE’s. Zodat je ontwikkelomgeving verbonden kan zijn met Jira of Bitbucket, zonder dat je ontwikkelaar te maken krijgt met Jira”, aldus Regan. Het idee van Atlassian om een basis te bouwen voor alle ontwikkelstappen is niet nieuw. Microsoft probeerde het al met zijn Visual Team Services platform dat tegenwoordig Azure DevOps heet en kocht om die reden ook GitHub over.

Maar volgens Regan is het cruciaal om een platform te bouwen dat een “anti-ecosysteem” is. Een platform dat dus bestaat uit een samenwerkingsverband met diverse andere aanbieders. En precies dat is wat Regan voor ogen heeft met Jira.