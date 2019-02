Nest dwingt gebruikers hun wachtwoord te veranderen

Nest, een dochteronderneming van Google, dwingt diverse gebruikers hun wachtwoorden te resetten. Afgelopen vrijdag meldde The Verge als eerste dat Nest begonnen is mensen te forceren hun wachtwoorden te resetten.

In eerste instantie vroeg Nest klanten wiens account mogelijk gehackt was vriendelijk om hun wachtwoorden te resetten. Het lijkt er echter op dat weinig klanten die moeite ook daadwerkelijk nemen. Om die reden dwingt het bedrijf de klanten nu om hun wachtwoorden te wijzigen. Google bevestigde, noch ontkende, dat deze keuze gemaakt is naar aanleiding van een nieuw datalek.

Wachtwoord veranderen

Op Twitter vroeg een gebruiker aan Nest of de e-mail die hij had gekregen echt was. Ook deze gebruiker moest volgens de mail zijn wachtwoord veranderen. Nest bevestigde daarop enkel dat de mail die de gebruiker ontvangen had legitiem was. Ook raadt Nest de gebruiker aan om tweestapsverificatie in te schakelen, zodat de account extra goed beveiligd is.

Voor gebruikers is het noodzaak dan ook echt te handelen. Als ze uitgesloten zijn van hun Nest-account, kunnen ze namelijk de Nest-app niet langer gebruiken en ontvangen ze ook geen meldingen meer van hun Nest-apparaten. Mobiele notificaties als een indringer in je huis is, of als je rookmelder rook detecteert, komen dan niet meer binnen.

This is true. Please follow the instructions that are in the email so that you can get back into the app. Also the steps to activating 2-step verification are included in the email. — Nest (@nest) February 15, 2019

Makkelijke wachtwoorden

Problematisch blijft het feit dat veel gebruikers nog altijd makkelijke wachtwoorden gebruiken. En als ze dan een moeilijk wachtwoord hebben, dan gebruiken ze dat vaak op diverse sites of diensten. Tim Mackey, een senior technical evangelist van Synopsis, sprak met de site SiliconAngle over het probleem dat volgens hem inherent is aan wachtwoorden.

Volgens Mackey is het simpelweg vaak te ingewikkeld voor mensen om een sterk wachtwoord in te tikken op mobiele apparaten. “Iedereen die een sterk wachtwoord heeft, is ooit wel eens tegen het goed invullen van dat wachtwoord op een mobiel apparaat aangelopen”, aldus Mackey. En dan loop je weer het risico dat je buitengesloten raakt van je account.