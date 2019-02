De Britse inlichtingendiensten hebben geconcludeerd dat het mogelijk is om het risico van het gebruik van Huawei-apparatuur in 5G-netwerken te beperken. Dat meldt The Financial Times. De Verenigde Staten waarschuwt bondgenoten al enige tijd over apparatuur van de Chinese fabrikant, omdat het door de Chinese overheid misbruikt zou worden voor spionage.

Het Britse National Cyber Security Centre (NCSC) heeft vastgesteld dat er manieren zijn om de risico’s van de apparatuur in de toekomstige netwerken te limiteren, aldus twee mensen die bekend zijn met de conclusie. De conclusies van de inlichtingendiensten zijn nog niet bekendgemaakt.

Spionage

De Verenigde Staten deelt al enige tijd informatie over Chinese fabrikanten met bondgenoten, in de hoop dat zij bedrijven als Huawei zullen weren uit de toekomstige netwerken. Volgens de VS wordt apparatuur van het bedrijf door de Chinese overheid misbruikt om te spioneren. De NSA deelt informatie met bondgenoten om die risico’s te onderstrepen.

Zo stelt de VS dat 5G zo snel gaat worden en zoveel militaire applicaties krijgt, dat het risico te groot is om apparatuur te gebruiken van Chinese bedrijven. Daarnaast stellen de Amerikanen dat Huawei malafide software-updates kan inzetten om spionage mogelijk te maken, ook al is er tot nu toe geen bewijs van dergelijke activiteiten.

Diverse Europese landen, zoals het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, zijn echter niet overtuigd dat een ban terecht is. Een ingewijde zei dat de Britse conclusie “flink mee zal wegen” bij Europese leiders, aangezien het Verenigd Koninkrijk toegang heeft tot gevoelige informatie van de VS via zijn lidmaatschap tot het Five Eyes intelligence sharing network.

Andere landen

Australië en Nieuw-Zeeland zijn ook leden van Five Eyes, maar zij stelden vorig jaar wel een ban of blokkade in voor telecomproviders om Huawei-apparatuur te gebruiken in 5G-netwerken. Het Britse Vodafone maakte vorig jaar bekend in ieder geval tijdelijk te stoppen met het inkopen van apparatuur bij de fabrikant. Huawei heeft alle beschuldigingen over spionage tot nu toe ontkend.