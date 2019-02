Telecomindustrie pleit voor Europees testregime voor netwerkbeveiliging

De telecomindustrie vraagt Europese overheden om zich aan te sluiten bij mobiele operators om een testregime op te zetten om de netwerkbeveiliging te beschermen, zonder terug te moeten vallen op het uitsluiten van fabrikanten van de markt. Dat meldt Reuters.

Het initiatief komt van de GSMA, dat 800 operators wereldwijd representeert. Het initiatief komt nu de Verenigde Staten meer druk uitoefent op zijn bondgenoten om het Chinese Huawei uit te sluiten van 5G-netwerken wegens nationale veiligheid. De Verenigde Staten is bang dat apparatuur van Huawei misbruikt wordt door de Chinese overheid voor spionage.

Een dergelijke stap zou de aanlevering van apparatuur verstoren, kosten voor de providers en hun klanten laten stijgen, de uitrol van 5G-diensten met jaren vertragen en mogelijk hobbels veroorzaken voor bestaande netwerken, zo waarschuwen de operators. “Zulke significante consequenties, of ze nu zo bedoeld zijn of niet, zijn volledig te vermijden”, aldus de GSMA.

Het voorstel van de GSMA is de grootste poging van de industrie om meer verboden op Huawei te voorkomen. De VS en Australië hebben al een ban ingesteld op apparatuur van de fabrikant, omdat Washington claimde dat al die apparatuur met ‘achterdeurtjes’ komen die misbruikt kunnen worden voor spionage. De Europese Unie overweegt ondertussen voorstellen die neer komen op een ban voor Huawei, aldus topmensen tegenover Reuters.

Huawei

Huawei is de grootste leverancier van apparatuur voor netwerken, met een marktaandeel van 28 procent. Huawei heeft alle beschuldigingen altijd ontkend. Europese operators stellen verder dat er geen bewijs is om te suggereren dat de apparatuur gebruikt wordt voor spionage of andere kwaadaardige doeleinden.

De GSMA zegt dat het een task force aan het opzetten is die bestaat uit Europese operators. De task force moet manieren vinden om bestaande testregimes van individuele operators, laboratoria van derde partijen en in samenwerking met de 3GPP te verbeteren. Het beveelt aan dat overheden en mobiele operators samenwerken aan een overeenkomst voor een testregime voor Europa, zodat het “zeker is van een veilig netwerk, terwijl het concurrentie in de levering van apparatuur behoudt”.