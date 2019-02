GitHub heeft een nieuwe functie toegevoegd aan zijn pull requests, waardoor ontwikkelaars hun verzoeken als ‘draft’ kunnen markeren. Daardoor kan de ontwikkelaar tegenover anderen aangeven dat zijn code nog een work-in-progress is en feedback nodig heeft, voordat het in het algemene project terecht komt, schrijft The Next Web.

Een ontwikkelaar kan door de functie bijvoorbeeld een ‘minimum viable product’ (MVP) maken dat een ingewikkeld probleem oplost, maar nog niet geheel klaar is om gedeployed te worden. Door de pull request als concept te markeren, kan de ontwikkelaar een gesprek starten over de oplossing met zijn teamgenoten, zonder de kwaliteit van de algemene code in gevaar te moeten brengen.

Een pull request markeren als concept gaat via het klikken op een drop-down-menu op de website. Pull requests die als concept zijn aangemerkt, kunnen niet gemerged worden met de algemene code. Waarschijnlijk is dit om te voorkomen dat gebruikers per ongeluk hun code die nog niet af is integreren in de master branch. Ook krijgt het concept een andere stijl, om duidelijk te maken dat het om een concept gaat.

Private repositories

De aankondiging voor de concept-markering bij een pull request komt slechts een maand na de aankondiging dat gratis gebruikers ook private repositories kunnen gebruiken. Volgens Microsoft, dat sinds vorig jaar de eigenaar is van GitHub, stelt dat gratis gebruikers een onbeperkt aantal private repositories kunnen hosten. Per project kunnen drie mensen samenwerken. Na het openbaar maken van een project kunnen er meer mensen worden toegevoegd om er aan te werken.

Ook kondigde het bedrijf vorige maand aan zijn Enterprise Cloud- en Enterprise Server-platformen te gaan samenvoegen naar het nieuwe Enterprise, dat in januari een update kreeg. Met die update kwamen er nieuwe mogelijkheden die bedoeld zijn om ontwikkelaars helpen tijd te besparen en de team- en repository-administratie te vereenvoudigen.