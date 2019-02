Adblockers blijven welkom op Google Chrome na golf van kritiek

Google voert zijn plan af om adblockers te blokkeren in Chrome. Een studie toont aan dat de motivatie om ondersteuning voor adblockers te verwijderen, gebaseerd was op drogredenen.

Vorige maand kwam aan het licht dat Google adblock-extensies voor Chromiumbrowsers wilde afvoeren. Google zei dat niet met zoveel woorden, maar de intentie bleek uit de voorlopige versie van Manifest v3. Dat manifest geeft aan welke rechten browser-extensies krijgen binnen alle op Chromium-gebaseerde browsers (waaronder Chrome en binnenkort ook Edge). Concreet wilde Google de toegang tot de WebRequest-API dichttimmeren, en dat maakt adblockers in de praktijk onmogelijk. Een nieuwe ingebouwde adblocker van Google zelf zou wel blijven werken.

Drogreden

Google-ontwikkelaars claimden dat de aanpassing er kwam om Chromium snel te houden. Een overtollig beroep op WebRequest zou de browser vertragen. Dat advertentie-gigant Google zijn eigen adblocker zou verkiezen boven efficiëntere versies van derden, werd niet luidop gezegd.

Zowel adblock-ontwikkelaars als gebruikers klommen op hun paard bij het horen van het nieuws. Ghostery, zelf een aanbieder van een adblocker, besloot daarom om zelf een studie uit te voeren. Het vergeleek de laadtijden van webpagina’s met en zonder de populairste adblockers geactiveerd. Uit dat onderzoek bleek duidelijk en ontegensprekelijk dat de impact van de extensies op de laadtijd onder de milliseconde blijft.

Conclusie: de reden die Google aanhaalde om WebRequest-toegang af te sluiten, is ongeldig. Sterker nog: verschillende studies tonen aan dat de impact van JavaScript uitgevoerd door advertenties veel groter is dan die van een adblocker, waardoor pagina’s vaak sneller laden met een adblock-extensie in de plaats van trager.

Teruggekrabbeld

Enkele uren na de publicatie van de resultaten zette Google een stap achteruit. In een blogpost geschreven door Google-ontwikkelaar Devlin Cronin lezen we dat WebRequest-toegang behouden blijft, en adblockers zoals voorheen kunnen blijven functioneren. Cronin looft de feedback en haalt aan dat het transparante ontwikkelingsproces een groot voordeel is van het opensource-karakter van Chrome. Hij geeft verder aan dat het nooit de intentie was om extensies te blokkeren, en dat Google het ruime ecosysteem net ondersteunt.

Voorlopig is het probleem dus afgewend. De hele saga toont wel aan hoeveel macht Google heeft. Chromium als project is in principe opensource, maar op het einde van de rit worden belangrijke knopen doorgehakt onder het Google-dak. Wie een adblock-extensie gebruikt, kan voorlopig in ieder geval op beide oren slapen.