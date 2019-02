Google Earth onthult per ongeluk topgeheime militaire locaties

Google Earth is recent van een nieuwe update voorzien. Die blijkt per ongeluk een aantal geheime militaire locaties in Taiwan blootgelegd te hebben. Het probleem ligt in de nieuwe driedimensionale renderings van Taipei, New Taipei, Taoyuan en Taichung.

Dat meldt de South China Morning Post in een nieuwsbericht over de zaak. Op het moment van schrijven blijkt dat er per ongeluk beelden zijn gepubliceerd van geheime locaties. Het gaat onder meer om een militaire basis die ogenschijnlijk een locatie lijkt te zijn waar een Patriot-raketsysteem staat. Daarvan is niets weggeblurd, zoals gebruikelijk is bij dit soort locaties.

Alles te zien

Op Google Earth is niet alleen de precieze locatie van de raketlanceerders te zien, maar ook de volledige layout van de militaire basis. Daarnaast zijn gebouwen zichtbaar, waarmee vijanden van Taiwan een belangrijk feit in handen hebben. De South China Morning Post stelt ook dat de gebouwen van de algemene én militaire inlichtingendienst onthuld zijn op de nieuwe kaarten.

De Taiwanese minister van defensie, Yen Te-fa, laat weten dat er een team aan het werk is gezet om samen te werken met Google. Dat team moet ervoor zorgen dat Google zo snel mogelijk alle militaire locaties zal blurren. Het leger gaat verder aan de slag om de locaties beter te camoufleren dan nu het geval is.

Breder probleem

Niet alleen Google Earth en andere soortgelijke programma’s vormen een probleem voor legers. Afgelopen augustus verbood het Pentagon zijn militair personeel om nog trackingapparatuur die gebruik maken van GPS te gebruiken als ze uitgezonden zijn. Die trackers brengen namelijk niet alleen basissen, maar ook looproutes en patronen in kaart. De angst was toentertijd dat de technieken vijanden van informatie over militaire werkzaamheden zouden voorzien.

In januari 2018 bleek dat het probleem zeer breed verspreid was en lieten kaarten van Strava wereldwijd hittekaarten die ook militaire basissen bevatten zien. Daarop werd onder meer door Strava voorgesteld dat militairen binnen de instellingen het delen van hun locatie zouden uitschakelen. Een algemeen verbod lijkt echter een veiligere oplossing.