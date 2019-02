Synology lanceert DS1019+: 5 bays en extra m.2-aansluitingen

Synology pakt uit met een nieuwe NAS gericht op mkb’ers en enthousiastelingen. De Diskstation DS1019+ combineert vijf HDD-bays met twee m.2-slots voor een SSD-cache.

Met de nieuwe Diskstation DS1019+ zet Synology in op een combinatie van capaciteit en prestaties, en dat in een compacte behuizing. De nieuwe NAS ziet er vrijwel hetzelfde uit als bestaande toestellen in het Synology-portfolio. Net als bijvoorbeeld de DS1517+ heeft deze NAS vijf harde schijf-bays. Die zijn voorzien van een slotje om ongeoorloofde toegang tot de drives te beperken. Nieuw zijn de twee M.2 NVMe-aansluitingen. Daarmee voorzie je de NAS van compacte SSD’s voor een supersnelle SSD-cache, zonder dat je daarvoor een HDD-bay moet opofferen.

Onder de motorkap schuilt verder een Intel Celeron J3455 quadcore-processor, geflankeerd door 8 GB aan RAM. De hardware is volgens Synology zelf perfect in staat om een 4K-videostream on the fly the transcoderen en te streamen. Dat maakt de NAS uitermate geschikt voor creatieve professionals die vlot toegang willen tot hun grote multimediabestanden over het netwerk.

Disk Station Manager

De NAS is verder voorzien van twee ethernetpoorten, een USB 3-aansluiting achteraan en één vooraan, en een Sata-uitbreidingsslot voor wie onvoldoende heeft aan de vijf beschikbare bays. Het toestel draait zoals alle andere Diskstations en Rackstations van Synology op de uitstekende Disk Sation Manager-software, die tal van mogelijkheden standaard mee krijgt in een gebruiksvriendelijk jasje. Denk aan geavanceerde back-up software maar ook een ingebouwde virtualisatieclient.

De Diskstation DS1019+ is per direct verkrijgbaar voor ongeveer 750 euro inclusief btw. Schijven en SSD’s moet je er natuurlijk nog zelf bij kopen.