SAP wil ondernemers met ongelijke kansen op de arbeidsmarkt ondersteunen

SAP wil startende ondernemers met ongelijke kansen op de arbeidsmarkt – bijvoorbeeld vrouwelijke ondernemers – gaan ondersteunen met het initiatief SAP.iO No Boundaries. Daarmee moeten de kansen van startups die door ondernemers met ongelijke kansen op de arbeidsmarkt worden versterkt.

2,2 procent van het risicokapitaal was in 2017 bestemd voor startups geleid of opgericht door vrouwen, blijkt uit onderzoek van PitchBook Data. Is er een ‘gemengd’ oprichtersteam, dan zijn de kansen bij investeerders iets beter. Volgens Atomico Investment Holdings Limited waren bedrijven met ten minste één vrouwelijke oprichter goed voor 7 procent van al het durfkapitaal.

“Vrouwen lopen bij het aantrekken van kapitaal tegen grote barrières aan. We zien het als onze maatschappelijke plicht hen en andere ondernemers met ongelijke kansen op de arbeidsmarkt te ondersteunen”, stelt Deepak Krishnamurthy, Executive Vice President en Chief Strategy Officer bij SAP. “Met dit initiatief egaliseren we het speelveld in het startupecosysteem.”

Met SAP.iO No Boundaries moeten de kansen van startups die geleid worden door ondernemers met ongelijke kansen op de arbeidsmarkt versterkt worden. Hier wordt 40 procent van het kapitaal van SAP.iO Fund – een fonds ter ondersteuning van startups – voor gereserveerd. Foundries, het netwerk voor veelbelovende startups van het bedrijf, gaat zich daarnaast sterker richten op inclusief ondernemerschap. In de komende vijf jaar wil SAP op die manier voor 200 startups een steun in de rug zijn.

Erkenning

In oktober kreeg het bedrijf al erkenning van zijn inspanningen door de United Nations Associations of New York. Dat instituut stelt dat de onderneming de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen bevordert door middel van innovatie en technologie. Dat is doel nummer vijf van de VN Sustainable Development Goals.

De VN prees dan ook de maatschappelijke initiatieven van het bedrijf, zoals Business Beyond Bias en Africa Code Week. Daarnaast heeft SAP zich opnieuw gecertificeerd op de wereldwijde standaard Economic Dividends for Gender Equality (EDGE).