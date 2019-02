Drie grootste politieke partijen Australië slachtoffer van hackaanval

Met nog maar een paar weken te gaan tot de verkiezingen, laat de Australische premier Scott Morrison weten dat de drie grootste politieke partijen van het land gehackt zijn. Het gaat om een hack vanuit een partij die vermoedelijk in opdracht van een overheid werkt, al is niet zeker welk land en met welke motieven.

Alastair MacGibbon, het hoofd van het Australian Cyber Security Centre, laat weten dat het ook niet duidelijk is welke gegevens mogelijk buitgemaakt zijn. “We verzamelen nog al het bewijs”, aldus MacGibbon. Wel is duidelijk dat de netwerken van de liberale, nationale en arbeiderspartij van het land gehackt zijn.

Geen beïnvloeding

Premier Morrison benadrukt in zijn statement dat de hackers gedetecteerd zijn en dat er geen problemen zijn. Het “politieke systeem en onze democratie blijven sterk, weerbaar en beschermd” aldus Morrison. “En laat een ding duidelijk zijn: er is geen bewijs van beïnvloeding van de verkiezingen. We hebben een aantal maatregelen genomen om de integriteit van ons electorale systeem te verzekeren.”

De identiteit van de hackers is onbekend. Dat komt ook doordat de hackers tools hebben gebruikt die de veiligheidsexperts binnen de Australische overheid niet kennen. De ACSC stelt wel dat het onderzoek nog voortduurt en dat het momenteel “technische ondersteuning biedt, gericht op het beveiligen van de netwerken en beschermen van gebruikers.”

China verdacht

Alhoewel niet bekend is welk land of wie er precies achter de hack zitten, verdenken Australische media China. Het land zou samen met Rusland zeer actief zijn met het hacken van andere naties en er al regelmatig van verdacht gepoogd te hebben verkiezingen te beïnvloeden. Natuurlijk ontkent de Chinese overheid alle betrokkenheid stellig.

Het Chinese ministerie van buitenlandse zaken noemt de aantijgingen “onverantwoordelijk” en stelt dat er geen bewijs voor is. Woordvoerder Geng Shuang van het ministerie stelt dat speculatie in de media alleen maar slecht is voor de relatie tussen Australië en China en deze ondermijnt. Gesprekken over hacks en dergelijke aanvallen moeten volgens Shuang met wederzijds respect en open gevoerd worden.